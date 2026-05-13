Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що Донбас має ешелоновану систему оборони. Якщо окупантам і вдається десь просуватися, то це не означає, що вони заходять в оперативний простір, де немає ніякого спротиву.

Дивіться також Росіяни знову порушили перемир'я та просуваються на кількох напрямках: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Це означає, що ми відходимо на наступний рубіж, де вже є підготовлені укріплення. Тобто просуватися їм (росіянам – 24 Канал) там буде дуже-дуже важко", – сказав він.

Чому Росія не просувається на фронті?

Павло Нарожний зауважив, що використання росіянами бронетехніки на фронті стало неефективним, адже є величезна кількість засобів протидії, зокрема дрони, артилерія, інженерні укріплення та мінні поля.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Тобто швидко пройти це все не вийти. Єдиний шлях, як це зробити – закидати фронт величезною кількістю піхоти або збільшити у 10 – 20 разів кількість артилерії й авіації, щоб знищувати ці укріплення,

– підкреслив він.

Це зробити дуже складно, бо авіація дуже дорога. Для цього окупантам була б потрібна велика кількість літаків, пілотів, персоналу, який би це обслуговував. Швидко знайти фінансові ресурси для цього майже неможливо.

Зверніть увагу! Росіяни перекидають свої військові сили на Схід України, щоб виконати наказ Путіна – захопити Донбас до вересня 2026 року. Для цього противник використовує стратегічний резерв. Мовиться приблизно про 20 тисяч військовослужбовців.

Кількість артилерійських обстрілів у противника також падає. Нарожний зазначив, що у 2025 році росіяни здійснювали в середньому за день 5,5 тисячі обстрілів, то зараз приблизно тисяча – півтори.

Тобто в них кількість артилерії падає. Це завдяки тому, що ми за добу знищуємо значну її кількість. Зазвичай це 60 – 70 артилерійських систем, іноді й до 100 одиниць. Також у росіян є нестача артилерійських боєприпасів,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, інший спосіб, щоб Кремль мав шанс захопити Донбас – це оголошення тотальної мобілізації. Мовиться про декілька мільйонів людей. Однак і це дуже складно, адже сильно вдарить по російській економіці, яка і без того у дуже поганому стані.

Якщо Путін наважиться проводити мобілізацію, то для нього це буде пропагандистський провал. Все тому, що у Росії говорять лише про успіхи російських військових на фронті. Тотальна ж мобілізація може вказати на справжні проблеми.

Це призведе до величезних втрат. Тому термін "захопити Донбас" до осені виглядає, як на мене, практично нереалістичним,

– висловився Нарожний.

Він додав, що в Україні ситуація на фронті теж не ідеальна, але нашим Силам оборони вдається утримувати лінію фронту.

"Якщо ми відступаємо, то це тактичні перемоги Путіна, а не стратегічні. Вони (росіяни – 24 Канал) не здійснюють стратегічних проривів. Тому в цілому ініціатива на нашому боці", – сказав військовий експерт.

Яка ситуація на фронті?

Олександр Сирський зазначив, що росіяни активізували свій наступ по всій лінії фронту. Противник проводить перегрупування. Найскладніше зараз на Покровському напрямку.

Окупанти готуються до серйозного наступу на Покровському напрямку. Відомо, що перекинули туди 90-ту танкову дивізію. Щоб досягти успіху на цьому напрямку, противник використовує різноманітні засоби, зокрема артилерію та авіацію, однак наші військові тримають оборону.

Росіяни стурбовані активністю українських безпілотників поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Дрони Сил оборони завдають ударів по ворожих лініях зв'язку. Основною метою таких дій є блокування логістики окупантів на фронті.