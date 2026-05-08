Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками робочої наради з військовими.

На яких напрямках Росія здійснює найбільший тиск?

За словами генерала, найбільш напруженим нині є Покровський напрямок – там окупанти зосередили близько 106 тисяч особового складу.

Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп'янському, Костянтинівському напрямках та на ділянках вздовж державного кордону з Росією.

Головком наголосив, що підрозділи Сил оборони України продовжують стримувати ворога, утримують позиції та за можливості проводять активні наступальні дії.

Попри постійний тиск російських військ, українські захисники також виконують завдання на території Росії – зокрема, українська присутність у Курській області зберігається.

У ЗСУ наголошують, що успіх забезпечує саме активна оборона та ініціатива на полі бою. Це дозволяє виснажувати сили противника, повертати втрачені позиції та завдавати ворогу значних втрат. Щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військових убитими та пораненими.

Яка ситуація на фронті?

Росія вже розпочала весняно-літню наступальну кампанію, намагаючись тиснути одразу на кількох напрямках. Після невдалого старту вона змінила тактику – дедалі частіше поєднує атаки дронами, КАБами та піхотні штурми.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Сили оборони зірвали першу хвилю російського наступу і не дали ворогу досягти ключових цілей – прориву та виходу на оперативний простір, зокрема на Покровському, Запорізькому та Куп'янському напрямках.

За його словами, зараз Росія перейшла до нової фази кампанії: замість швидкого прориву вона намагається виснажувати українську оборону постійними ударами з різних напрямків і зберігати тиск на фронті. Окремо ворог посилює авіаційні та ракетні удари по тилу, намагаючись послабити інфраструктуру й оборонний потенціал України. Мусієнко наголошує, що українське командування відстежує ці зміни й адаптує дії, щоб зірвати плани противника на всіх рівнях.

Як пише ISW, російські війська активізували наступальні дії на Куп'янському напрямку напередодні 9 травня. Речник української бригади, яка діє на цьому напрямку, повідомив, що противник намагається показати певні "успіхи" до дати параду, однак не веде масштабних штурмів із великою кількістю техніки чи піхоти.

На Добропільському напрямку російські війська суттєво наростили наступальну активність, але прорвати українську оборону не змогли. Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомив Лев "Хорус" Пашко. За його словами, інтенсивність боїв зросла приблизно утричі, і противник продовжує тиснути великими силами – інколи на одну українську бригаду припадає одразу кілька ворожих підрозділів. Водночас, попри таке навантаження, Сили оборони утримують позиції, а ситуація залишається контрольованою.

За даними Bloomberg, Володимир Зеленський попередив європейських партнерів, що Росія може розпочати новий масштабний наступ уже цього літа. Водночас наразі російська армія поки не має значних успіхів на фронті й зазнає великих втрат.