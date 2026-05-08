Росія продовжує тиснути, ЗСУ контратакують: звіт та оновлені карти ISW

У Росії та України було по кілька просувань. Про це повідомляє ISW.

Які зміни на фронті?

Окупанти продовжили наступальні дії в Сумській області 7 травня, але не просунулися вперед.

До слова, на Сумському напрямку окупанти постійно намагаються лізти хоча б десь вперед, але їх успішно ліквідовують, розповів 24 Каналу командир роти 425 окремого батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер".

Російські війська продовжили наступальні операції на Харківському напрямку 7 травня, але не просунулися вперед.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська продовжували наземні атаки на напрямку Великого Бурлука 7 травня, але ISW не виявила доказів, які б свідчили про просування.

Окупанти провели обмежений механізований наступ на Куп'янському напрямку, продовжуючи наступальні операції в межах Куп'янська та на північ, південний схід та схід від нього 6 та 7 травня. Українська бригада, що діяла на Куп'янському напрямку, повідомила 7 травня, що відбила російський механізований наступ, знищивши одну броньовану бойову машину та 12 всюдиходів.

Зверніть увагу! Російські війська посилюють свою наступальну активність на Куп'янському напрямку напередодні 9 травня. Речник української бригади заявив, що росіяни нещодавно активізували свою діяльність, ймовірно, для того, щоб продемонструвати успіхи на полі бою напередодні параду, але вони не здійснюють великих групових або механізованих штурмів.

Ворожа армія продовжувала наступальні операції на північ та північний схід від Борової 6 та 7 травня.

7 травня російські окупанти продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку , а українські захисники продовжували контратаки на південний схід та схід від Слов'янська.

Повідомляється, що ворожі війська зменшили кількість проникнень та використовують безпілотні наземні транспортні засоби (БНТ), оснащені мінним обладнанням, на Краматорському напрямку. Командир роти української бригади, яка діє там, 7 травня повідомив, що російські окупанти не змінили своєї тактики, але зменшили частоту та інтенсивність проникнень через низький рівень успішності.

Зверніть увагу! Військовий заявив, що лінія зіткнення за останні три роки не змістилася більше ніж на кілометр в будь-якому напрямку.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Загарбники продовжили обмежені наступальні операції в тактичному районі Добропілля 7 травня, але не просунулися вперед.

Вони продовжили наступальні операції також на Покровському напрямку, але не мали успіхів. Там російські війська атакують у будь-який час дня та ночі, але відправляють менше військ у штурм порівняно з аналогічним часом 2025 року.

До слова, загалом за квітень окупанти на цьому відтинку фронту втратив загиблими понад 1700 осіб, пораненими – ще орієнтовно 400. Таку статистику в етері 24 Каналу навів Данило Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж".

Російські війська продовжили безуспішні наземні наступи на Новопавлівському напрямку 7 травня.

Ворожі наступальні операції продовжилися на Олександрівському напрямку . Окупанти зосередили атаки на схід та південний схід від Олександрівки, але не просунулися вперед.

7 травня війська Росії намагалися наступати на Гуляйпільському напрямку , українські війська контратакували в цьому районі.

Росія продовжила обмежені наступальні операції на заході Запорізької області, тоді як українські війська продовжували контратаки на захід та північний захід від Оріхова.

До слова, пов'язаний з Кремлем російський мілблогер бідкався, що ситуація на заході Запорізької області погіршується для російських військ, оскільки українські війська продовжують контратаки та відновили позиції між Степногірськом (на захід від Оріхова), Павлівкою (на північний схід від Степногірська) та Оріховом.

7 травня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на схід від Херсона у напрямку Антонівського мосту та Антонівки, а також на південний захід від Херсона поблизу острова Білогрудий, але не просунулися вперед.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 6 травня писали, що росіяни продовжили просунулися на півночі Сумщини та намагалися просунутися на північ від Харкова. Водночас ЗСУ контратакували, зокрема на Запоріжжі.

А начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов 7 травня повідомив, що Росія уже почала свій весняно-літній наступ. Наразі в окупантів фаза не накопичення ресурсу, а його витрачання. Від цього залежатиме, що буде влітку.

Тим часом у Bloomberg заявили, що Зеленський очікує на ще один наступ Росії влітку.

