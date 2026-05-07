Але Кремль увімкнув режим ігнорування, далі проводив свої наступальні операції та атаки і видав разюче пояснення своїх дій. Аналітики Інституту вивчення війни викрили цинічну стратегію росіян.

Як Росія звинуватила Україну у порушенні перемир'я?

Російські військові проігнорували односторонньо оголошене припинення вогню в Україні.

Кремль навіть звинуватив Україну у порушенні цього режиму, попри те, що й самі російські війська проводили бойові завдання після початку його дії 6 травня.

Російські та окупаційні чиновники усе твердили про удари по окупованому Джанкої у Криму пізно вночі 5 травня.

Хоч атака була здійснена ще перед початком українського одностороннього припинення вогню опівночі 6 травня, але це не завадило окупантам стверджувати, що Україна порушила власне припинення вогню. Відповідно окупанти цинічно не припинили свої атаки на цивільних.

Російське звинувачення не є переконливим, оскільки бойові завдання, що відбуваються до припинення вогню, не порушують припинення вогню,

– наголошують аналітики.

Варто зауважити, що самі росіяни під час попередніх перемир'їв проводили удари та наземні операції аж до початку їхньої дії. Так було, наприклад, із 30-годинним зупиненням вогню у квітні 2025 року, перемир'ям на 9 травня 2025 року, а також великоднім періодом "тиші" у квітні 2026, коли окупанти стратили чотирьох українських військовополонених.



Росія також часто порушувала власні односторонньо оголошені припинення вогню.

Чи буде перемир'я на 9 травня?

В Україні наразі ще не ухвалили остаточного рішення щодо припинення вогню на 8 – 9 травня. Ключовим принципом залишається "дзеркальна відповідь" на дії Росії.

У коментарі для 24 Каналу Дмитро Литвин, радник керівника Офісу Президента, повідомив, що це означає, що подальший розвиток подій залежатиме від ситуації на фронті найближчими днями.

Росія ж всіляко намагається натиснути на Україну, аби не було ударів по параду на 9 травня. Історик, політик, дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що це сакральна річ для російської пропаганди, а атака БпЛА стане справжнім ударом по іміджу Путіна як серед росіян, так і в усьому світі.

Путін просто не може скасувати парад, адже це є ідеологічною основою режиму. Водночас майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що Україна скористалась моментом і оголосила перемир’я першою. Росіяни його порушили, і тепер Київ має повне моральне право атакувати у ці дні.

Що відомо про атаки Росії 5 – 6 травня?