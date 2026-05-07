Но Кремль включил режим игнорирования, дальше проводил свои наступательные операции и атаки и выдал поразительное объяснение своих действий. Аналитики Института изучения войны разоблачили циничную стратегию россиян.

Как Россия обвинила Украину в нарушении перемирия?

Российские военные проигнорировали односторонне объявленное прекращение огня в Украине.

Кремль даже обвинил Украину в нарушении этого режима, несмотря на то, что и сами российские войска проводили боевые задачи после начала его действия 6 мая.

Российские и оккупационные чиновники все твердили об ударах по оккупированному Джанкою в Крыму поздно ночью 5 мая.

Хотя атака была осуществлена еще перед началом украинского одностороннего прекращения огня в полночь 6 мая, но это не помешало оккупантам утверждать, что Украина нарушила собственно прекращение огня. Соответственно оккупанты цинично не прекратили свои атаки на гражданских.

Российское обвинение не является убедительным, поскольку боевые задачи, происходящие до прекращения огня, не нарушают прекращение огня,

– отмечают аналитики.

Стоит заметить, что сами россияне во время предыдущих перемирий проводили удары и наземные операции до начала их действия. Так было, например, с 30-часовой остановкой огня в апреле 2025 года, перемирием на 9 мая 2025 года, а также пасхальным периодом "тишины" в апреле 2026, когда оккупанты казнили четырех украинских военнопленных.



Россия также часто нарушала собственные односторонне объявленные прекращения огня.

Будет ли перемирие на 9 мая?

В Украине пока еще не приняли окончательного решения о прекращении огня на 8 – 9 мая. Ключевым принципом остается "зеркальный ответ" на действия России.

У комментарии для 24 Канала Дмитрий Литвин, советник руководителя Офиса Президента, сообщил, что это означает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации на фронте в ближайшие дни.

Россия же всячески пытается надавить на Украину, чтобы не было ударов по параду на 9 мая. Историк, политик, дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что это сакральная вещь для российской пропаганды, а атака БпЛА станет настоящим ударом по имиджу Путина как среди россиян, так и во всем мире.

Путин просто не может отменить парад, ведь это является идеологической основой режима. В то же время майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что Украина воспользовалась моментом и объявила перемирие первой. Россияне его нарушили, и теперь Киев имеет полное моральное право атаковать в эти дни.

Что известно об атаках России 5 – 6 мая?