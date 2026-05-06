Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Какова ситуация в Покровской агломерации по состоянию на 6 мая?

Военные рассказали, что всего за сутки в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ противник совершил 28 обстрелов, 6 из которых – авиаудары КАБами. Также за этот период Силы обороны отбили 3 вражеских штурмовых действия.

Кроме того, по словам защитников, Россия продолжает быть активной и перегруппировываться в Покровске и Мирнограде, а также на подступах к этим населенным пунктам.

С начала суток в результате агрессивных действий противника во время режима прекращения огня в Покровской агломерации четверо украинских военнослужащих получили ранения,

– отметили в 7 корпусе ДШВ.

Военные отметили, что продолжают мониторить ситуацию на фронте, осуществляя пока исключительно зеркальные меры в ответ на действия противника.

Кстати, начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко в эфире 24 Канала рассказал, что противник в дальнейшем пробует закрепиться в Покровске и давит на Гришино в Донецкой области. Украинские же подразделения кое-где проводят контрнаступательные действия.

Как Россия нарушала предложенное Украиной перемирие?

Владимир Зеленский отметил, что Украина объявляет режим тишины с врагом с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Такое заявление украинский лидер сделал после того, как Россия сообщила о "режиме тишины" на период 8 и 9 мая, когда россияне празднуют День Победы.

Россия, несмотря на объявленное Украиной перемирие, даже не думала его соблюдать. Оккупанты атаковали несколько регионов Украины, в частности Харьков и Запорожье, в результате чего были раненые и повреждения инфраструктуры.

Владимир Зеленский также сообщал, что Россия по состоянию на 10:00 6 мая осуществила 1 820 нарушений режима прекращения огня, инициированного Украиной. Российские военные продолжили атаковать Украину ракетами и дронами, силы ПВО обезвредили 89 ударных БпЛА из 108 ночью. Также с начала суток было осуществлено более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в эфире 24 Канала, что Украина ничего не будет праздновать 9 мая, но заинтересована в том, чтобы прекратить взаимные обстрелы. Именно поэтому возникла идея пойти на прекращение огня на несколько дней раньше. От этого будет зависеть, что получат россияне на 9 мая.