Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный сержант 12 бригады "Азов" НГУ Игорь Шелепйонок с позывным "Мактавиш", объяснив, что с помощью ударных дронов украинские военные уничтожают вражеские силы еще на подходах, поэтому они не имеют возможности дойти до переднего края.

Неизменная тактика России – малые пехотные группы

По словам главного сержанта, россияне смогут использовать свою технику в случае ухудшения погоды, если будут дожди, ведь тогда дроны будут работать в ограниченном режиме. Однако при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период враг вряд ли будет выводить ее на поле боя, боясь ударов украинских беспилотников.

Поэтому они двигаются одиночными бойцами или двойками, максимум – тройками. Пытаются инфильтрироваться в наши ряды. Как следствие, они обнаруживаются и уничтожаются. Мы над этим работаем,

– заверил Шелепйонок.

К сведению! Представитель 66 ОМБр Василий Денисюк рассказал, что российские войска в Донецкой области, в частности на Лиманском направлении, также прибегают к методу продвижения малыми пехотными группами, но добавил, что для осуществления логистики там враг использует условных "ослов". Так украинские защитники называют самих оккупантов, которые на себе осуществляют транспортировку необходимого. Они иногда преодолевают расстояние более 20 километров со значительной нагрузкой. Для логистики также привлекают НРК, но не массово.

Стабилизация фронта: что это значит?

Главный сержант 12 бригады "Азов" рассказал, что удалось стабилизировать линию фронта. Он объяснил, что этот термин предусматривает максимальную зачистку вражеских сил, которым удалось проникнуть во второй эшелон украинской обороны.

Выявляем в тех населенных пунктах, посадках, куда он смог пройти. Проводим ударно-поисковые действия, полностью зачищаем. Так было с Золотым Колодцем (село в Покровском районе – 24 Канал), где за определенный период мы взяли в плен почти 30 бойцов оккупационной армии,

– озвучил Шелепйонок.

Где расположен Золотой Колодец: смотрите на карте

После зачистки второго эшелона, осуществляются выставление позиций, их содержание и наращивание результатов, попытки уничтожить противника уже в глубине оккупированной им территории. Основные задачи заключаются в том, чтобы не дать россиянам сформировать наступательные группы и двигаться дальше.

