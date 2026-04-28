Спикер 66 ОМБр Василий Денисюк рассказал 24 Каналу, какова ситуация в зоне ответственности его бригады. Также он раскрыл, какие способы снабжения боекомплектом применяет противник.

Как действует враг на Лиманском направлении?

Денисюк отметил, что оккупанты пытаются продвигаться на Лиманском направлении, атакуя на разных участках полосы ответственности 66 отдельной механизированной бригады. Также они атакуют зоны ответственности смежников.

Враг периодически пытается продвигаться малыми пехотными группами. Также он возвращается с наступлением "зеленки" (пока не такой густой) к тактике инфильтрации сквозь наши боевые порядки,

– подчеркнул он.

Противник предпринимает попытки обходить передний край украинских сил, заходить в тылы для того, чтобы проводить там накопление своего личного состава. Его цель, как считает спикер 66 ОМБр, – новые штурмовые действия с применением большего количества своих военнослужащих.

В то же время россияне из-за чрезвычайной плотности килзоны испытывают критические проблемы при налаживании логистики. Поэтому они вынуждены использовать так называемых "ослов".

"Я объясню, что речь идет не об ослах в прямом смысле. Это – сами россияне, которые на себе осуществляют логистику. Живая сила – это самый типичный и самый дешевый способ логистики противника", – объяснил Василий Денисюк.

Следует знать. Россияне, как ранее сообщали в 66 ОМБр, отходят от тактики применение так называемых "верблюдов" или "ослов". Это обычные россияне, которые на себе несли объем боекомплекта или провизии соответствующий весу каждого из них. Как отметил представитель бригады, большинство таких окупантов ликвидировалось. Потому российскому командованию пришлось находить другие способы.

Россияне, по его словам, могут преодолевать расстояние где-то более 20 километров и нести на себе груз едва ли не такого же веса, как они сами. Враг таким образом в большинстве случаев пытается снабжать боекомплектом передовые позиции, позиции своих пилотов. И это сейчас самый распространенный способ.

"Кроме того, оккупанты пробуют использовать иностранные роботизированные комплексы. Однако не слишком массово. И еще один способ доставки на позиции, к которому они прибегают", – ударные БпЛА "Молния", – заметил он.

Вместо боекомплекта, как объяснил представитель 66 ОМБр, россияне цепляют на такие дроны или батарейки к своим рациям, или другое необходимое оборудование, и отправляют на свои позиции.

