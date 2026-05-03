Оккупанты активно пытаются инфильтрироваться в город, применяя большое количество пехоты. Кроме того, противник надвигается на город с разных направлений. Об этом сообщает DeepState.

Где продвинулись оккупанты?

По данным аналитического проекта, захватчики продвинулись у Берестка и Иванополья.

Бересток расположен на юг от Константиновки в 10 – 15 километрах. Иванополье простирается на юго-восток от Константиновки примерно на таком же расстоянии.

Ранее DeepState рассказывал, что больше всего попыток вражеских инфильтраций наблюдается в частном секторе на юго-восточных окраинах Константиновки. Плотная застройка позволяет оккупантам прятаться в руинах и домах. Это затрудняет работу для украинских операторов дронов.

Устойчивое накопление противника и его закрепление там даст возможность для просачивания в глубину города, что уже происходит в единичных, но пока безуспешных попытках. ️

Одновременно враг активно просачивается и накапливается на восточных окраинах в районе населенного пункта Новодмитровка. Дополнительным направлением давления оккупантов являются юго-западные окраины Константиновки в районе населенных пунктов Бересток и Ильиновка.

Какова ситуация в Константиновке?

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил 2 мая, что в апреле 2026 года оккупанты активизировали действия в районе Константиновка – Дружковка, осуществив 83 атаки на Константиновском направлении за последнюю неделю (примерно с 25 апреля по 2 мая).

По словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, Константиновка остается главным приоритетом российского наступления. Туда оккупанты перебросили около 20 тысяч военных. Этот город вместе с Краматорском и Славянском подвергается массированным ударам КАБами.