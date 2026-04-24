Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что согласно информации украинских военных, там в основном находятся бойцы кадыровского подразделения "Ахмат".

Какая замысел у россиян по Сумщине?

Задача кадыровцев на Сумщине заключается не в окружении города Сумы, потому что на это у России просто нет сейчас ресурсов. Как пояснил экс-сотрудник СБУ, цель "Ахмата" – отвлечь внимание Генштаба Украины, увеличить на карте фронта количество точек.

"Общая линия фронта 1200 километров. Внимания Генштаба не хватает, вынужден забирать людей и технику с разных направлений, перебрасывать туда, обнажая важные для россиян отрезки на поле боя, через что они могут продвинуться", – озвучил Ступак.

Цель России №1 – Донецкая область: она страдает от КАБ

Приоритетом для российских войск, как подчеркнул экс-сотрудник СБУ, остается Константиновка Донецкой области. Он отметил, что украинская разведка сообщила, что 20 тысяч российских бойцов из резерва были переброшены российским командованием именно на это направление, которое охватывает Покровск, Мирноград.

Мы понимаем, что 20 тысяч – это треть российских резервов, которые были использованы для усиления наступательных действий. Поэтому сейчас Константиновка превращается в пепел, Краматорск и Славянск так же разбирают КАБами, все здания, которые там есть. Они это так и называют "разбирать коробочки",

– рассказал Ступак.

Он привел статистику, что за один день в течение апреля в среднем по украинским позициям поражает 250 управляемых авиабомб, ориентировочно 5 700 российских FPV-дронов. Кроме того, враг осуществляет почти 20 тысяч артиллерийских выстрелов.

К сведению! Пилоты пограничного подразделения "Феникс" зафиксировали обстрел Константиновки авиабомбами и обнародовали соответствующее видео. Город превратился в призрака, он постоянно находится под атакой России. Враг бьет из РСЗО, артиллерии, сбрасывает КАБы и ФАБы.

