Про це в етері 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що згідно з інформацією українських військових, там здебільшого перебувають бійці кадирівського підрозділу "Ахмат".

Яка мета росіян щодо Сумщини?

Завдання кадирівців на Сумщині полягає не в оточенні міста Суми, бо на це в Росії просто немає зараз ресурсів. Як пояснив ексспівробітник СБУ, мета "Ахмату" – відвернути увагу Генштабу України, збільшити на мапі фронту кількість точок.

"Загальна лінія фронту 1200 кілометрів. Уваги Генштабу не вистачає, змушений забирати людей і техніку з різних напрямків, перекидати туди, оголюючи важливі для росіян відтинки на полі бою, через що вони можуть просунутися", – озвучив Ступак.

Ціль Росії №1 – Донеччина: вона потерпає від КАБ

Пріоритетом для російських військ, як підкреслив ексспівробітник СБУ, залишається Костянтинівка Донецької області. Він зауважив, що українська розвідка повідомила, що 20 тисяч російських бійців з резерву були перекинуті російським командуванням саме на цей напрямок, який охоплює Покровськ, Мирноград.

Ми розуміємо, що 20 тисяч – це третина російських резервів, які були використані для посилення наступальних дій. Тому зараз Костянтинівка перетворюється на попіл, Краматорськ і Слов'янськ так само розбирають КАБами, всі будівлі, які там є. Вони це так і називають "розбирати коробочки",

– розповів Ступак.

Він навів статистику, що за один день протягом квітня в середньому по українських позиціях уражає 250 керованих авіабомб, орієнтовно 5 700 російських FPV-дронів. Крім того, ворог здійснює майже 20 тисяч артилерійських пострілів.

До відома! Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" зафіксували обстріл Костянтинівки авіабомбами й оприлюднили відповідне відео. Місто перетворилось на привида, воно постійно перебуває під атакою Росії. Ворог гатить з РСЗВ, артилерії, скидає КАБи й ФАБи.

