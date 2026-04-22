Втім, українські військові тримають оборону та ефективно відбивають російські атаки. Подробиці розповіли у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді ДШВ ЗСУ.
Як українські десантники протистоять ворогу на Слов'янському напрямку?
У підрозділі повідомляють, що противник змінює тактику, намагаючись приховано пересуватися та забезпечувати логістику за допомогою мобільного транспорту, зокрема пікапів і мототехніки.
Попри це, українські військові продовжують системно знищувати техніку й солдатів країни-агресорки. За їхніми словами, оператори FPV-дронів ефективно атакують бронетехніку, автомобілі та мотоцикли противника.
Водночас окупанти намагаються маскувати техніку поблизу лінії фронту, ховаючи її в укриттях, зокрема серед руїн або в ангарах. У бригаді підкреслюють, що регулярне знищення ресурсів і живої сили ворожої армії суттєво послаблює її наступальні можливості.
До слова, у весняно-літній кампанії російські війська приділяють значну увагу напрямку Слов'янськ, однак темпи їхнього просування поступово сповільнюються. Попри це, окремі тактичні зрушення все ж фіксуються. Зокрема, минулого тижня противник зміг закріпитися поблизу Різниківки, розширивши свою присутність у так званій "сірій зоні", яка охоплює також Каленики, Закітне та прилеглі території.
Яка ситуація в Донецькій області?
Із потеплінням російська армія активізувала бойові дії на різних ділянках фронту, зокрема на Добропільському напрямку. Втім, спроби наступу супроводжуються значними втратами.
Офіцер бригади "Рубіж" Нацгвардії Андрій Отченаш в коментарі для 24 Каналу зазначив, що одна зі спроб прориву під прикриттям туману завершилася для окупантів невдачею. Так, за півтора дня загарбники втратили більше як взвод "двохсотих".
Складною залишається ситуація і в Мирнограді. За словами військовослужбовця Сил територіальної оборони Олександра Мусієнка, обстановка в місті напружена протягом кількох місяців. Повідомляється, що росіяни розмістили на околицях міста свої штаби. Вони продовжують атакувати безпілотниками та артилерією.
Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що добровільне залишення українськими військами територій Донецької та Луганської областей стало б серйозною стратегічною поразкою. За його словами, такий крок призвів би до деморалізації армії та втрати важливих оборонних рубежів і укріплень.