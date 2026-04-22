Втім, українські військові тримають оборону та ефективно відбивають російські атаки. Подробиці розповіли у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді ДШВ ЗСУ.

Дивіться також Росія копіює українські морські дрони: у ВМС назвали важливий нюанс

Як українські десантники протистоять ворогу на Слов'янському напрямку?

У підрозділі повідомляють, що противник змінює тактику, намагаючись приховано пересуватися та забезпечувати логістику за допомогою мобільного транспорту, зокрема пікапів і мототехніки.

Попри це, українські військові продовжують системно знищувати техніку й солдатів країни-агресорки. За їхніми словами, оператори FPV-дронів ефективно атакують бронетехніку, автомобілі та мотоцикли противника.

Десантники показали "утилізацію" росіян: дивіться відео

Водночас окупанти намагаються маскувати техніку поблизу лінії фронту, ховаючи її в укриттях, зокрема серед руїн або в ангарах. У бригаді підкреслюють, що регулярне знищення ресурсів і живої сили ворожої армії суттєво послаблює її наступальні можливості.

Що відбувається на фронті поблизу Слов'янська: дивіться карту DeepState

До слова, у весняно-літній кампанії російські війська приділяють значну увагу напрямку Слов'янськ, однак темпи їхнього просування поступово сповільнюються. Попри це, окремі тактичні зрушення все ж фіксуються. Зокрема, минулого тижня противник зміг закріпитися поблизу Різниківки, розширивши свою присутність у так званій "сірій зоні", яка охоплює також Каленики, Закітне та прилеглі території.

Яка ситуація в Донецькій області?