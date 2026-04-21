Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що ситуація в Мирнограді залишається напруженою вже кілька місяців. Сили оборони роблять усе можливе, аби завдавати максимальних втрат ворогу.
Що відомо про бої в Мирнограді?
За словами Мусієнка, росіяни розмістили на околицях міста свої штаби. Вони продовжують атакувати безпілотниками та артилерією. Сили оборони України працюють над тим, аби не допустити стрімкого прориву росіян.
Зверніть увагу! УП з посиланням на співрозмовників серед військових на Покровському напрямку повідомляло, що ситуація в Мирнограді особливо складна. Українські захисники утримують позиції на північній околиці міста. Лунають думки, що подальше утримання цієї ділянки є "недоцільним".
Як наголосив Мусієнко, збереження особового складу – пріоритет для Сил оборони України. В разі потреби командування ухвалить відповідні рішення про відхід на інші рубежі.
Завдання зараз – стримувати ворога та завдавати максимальних втрат, з чим добре справляється 7 корпус швидкого реагування ДШВ. Як тільки буде доцільність відійти на інші рубежі, то допускаю, що такі рішення ухвалять. Коли? Залежить від оперативної обстановки та ситуації в місті,
– зазначив Мусієнко.
Яка ситуація в Мирнограді: дивіться карту бойових дій
Яка ситуація на фронті?
- Станом на 21 квітня Росія втратила понад 1 мільйон 320 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11884 російських танків, 24429 бойових броньованих машин, 40478 артилерійських систем тощо.
- Окупанти намагалися прорватися на Сумщині через газову трубу. Українські військові зірвали намір ворога. Відомо про щонайменше 35 знищених окупантів.
- В мережі з'явилися повідомлення про загрозу "напівоточення Сум". В Угрупованні об'єднаних сил пояснили, яка насправді ситуація в прикордонні на Сумщині.