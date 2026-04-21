Про актуальні втрати росіян на 21 квітня інформує Генштаб.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 21 квітня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 320 310 (+1 040) осіб;

танків – 11 884 (+0);

бойових броньованих машин – 24 429 (+7);

артилерійських систем – 40 478 (+82);

РСЗВ – 1 749 (+1);

засоби ППО – 1 350 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 250 463 (+1 905);

крилатих ракет – 4 549 (+0);

кораблів / катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 90 763 (+192);

спеціальної техніки – 4 132 (+0).



Втрати ворога на 21 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! Втрати росіян продовжують зростати, тому Кремль шукає нові джерела поповнення рядів війська. Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в етері 24 Каналу розповів, що Росія проводить приховану мобілізацію та залучає понад 400 тисяч іноземців щорічно, також планує набрати людей з в'язниць і шукає живу силу на ТОТ.

