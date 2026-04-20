Попри спроби просування, ворог не зміг наблизитись до обласного центру. Про це інформує Угруповання об'єднаних сил.

Дивіться також ЗСУ тримаються біля Костянтинівки всупереч заявам Росії, – ISW про ситуацію на Донеччині

Яка нині ситуація на Сумщині?

Зауважимо, за оборону південної частини Сумщини відповідає Угруповання об'єднаних сил. За даними пресслужби, ворог після багатомісячних спроб просунутись вглиб Сумської області наразі захопив лише прикордонні населені пункти, зокрема Грабовське та Миропільське.

Таким чином, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3 – 4 кілометрів, тоді як до міста Суми – понад 35 кілометрів,

– додали в УОС.

Військові закликали робити прогнози щодо оточення міста зі сходу з урахуванням наведених фактів. Водночас у пресслужбі додали, що усі спроби противника інфільтруватись в Україну оперативно зупиняються, тож його плани залишаться нереалізованими.

"Окупанти не матимуть успіху, і свої "мрії" про будь-які "охоплення" і "оточення" най залишають при собі", – наголосили в УОС.

Яка ситуація на Сумщині: дивіться карту

Нагадаємо, дещо раніше офіцер СОУ, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що у прикордонні Сумщини триває інфільтрація противника. Ворог активізує штурмові дії, прикриваючись ранньою рослинністю. За словами Коваленка, ситуація на цій ділянці фронту напружена, однак просунутись вглиб території ворожим військам не вдалось.

Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб не дати ворогу можливості збільшити зону присутності на Сумщині, у ворога значні втрати,

– додав офіцер.

До слова! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу припустив, що ворожі війська намагаються активізувтаи військові дії на Сумщині, аби відволікати увагу Сил оборони України від важливих напрямків, зокрема Костянтинівки та Покровсько-Миргородської агломерації. За його словами, напружена ситуація на Сумщині нині триває на території близько 300 квадратних кілометрів. Втім точної інформації щодо кількості ворожих військ немає.

Що наразі відбувається на інших напрямках фронту?