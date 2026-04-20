Окупанти намагаються вести розвідку та виявляти позиції українських захисників. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Що намагаються зробити росіяни?

За даними аналітиків, протягом останніх 48 годин росіяни здійснили чотири механізовані та моторизовані штурми в трьох регіонах. Зокрема, два механізовані штурми відбулися на схід від Часового Яру 18 і 19 квітня, ще один – із використанням вантажівок "Урал" і мотоциклів – поблизу Святопетрівки на північний захід від Гуляйполя. Крім того, зафіксовано взводний механізований штурм у районі Кучерова Курської області Росії.

В ISW наголошують, що жодна з цих атак не призвела до тактично значущих результатів, а більшість із них навіть не вийшла за межі лінії зіткнення. Аналітики припускають, що такі дії можуть мати розвідувальний характер – з метою виявлення українських позицій і перевірки оборони перед можливими масштабнішими наступами.

Також не виключено, що російські сили намагаються скористатися локальними тактичними можливостями на окремих ділянках фронту.

Водночас, за оцінками аналітиків, Росія може використовувати подібні штурми для розпорошення українських сил і створення видимості активного наступу на різних напрямках. Йдеться, зокрема, про спроби закріпити українські підрозділи поза ключовими районами, зокрема поблизу фортифікаційного поясу в Донецькій області, включно зі Слов'янським напрямком.

В ISW підкреслюють, що для досягнення оперативно значущого ефекту російській армії необхідно залучити значно більші сили та ресурси протягом тривалішого часу. Наразі ж розподіл ресурсів між різними напрямками лише знижує ефективність основних наступальних операцій і не дозволяє досягти поставлених цілей.

Важливо! Останніми днями повідомляють про збільшення активності на території Білорусі. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що Путін має можливості взяти під контроль білоруську армію, але Лукашенко намагається уникнути прямого залучення своїх військ.

