Оккупанты пытаются вести разведку и выявлять позиции украинских защитников. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Что пытаются сделать россияне?

По данным аналитиков, в течение последних 48 часов россияне совершили четыре механизированные и моторизованные штурмы в трех регионах. В частности, два механизированных штурма состоялись к востоку от Часового Яра 18 и 19 апреля, еще один – с использованием грузовиков "Урал" и мотоциклов – вблизи Святопетровки к северо-западу от Гуляйполя. Кроме того, зафиксирован взводный механизированный штурм в районе Кучерова Курской области России.

В ISW отмечают, что ни одна из этих атак не привела к тактически значимым результатам, а большинство из них даже не вышла за пределы линии соприкосновения. Аналитики предполагают, что такие действия могут иметь разведывательный характер – с целью выявления украинских позиций и проверки обороны перед возможными более масштабными наступлениями.

Также не исключено, что российские силы пытаются воспользоваться локальными тактическими возможностями на отдельных участках фронта.

В то же время, по оценкам аналитиков, Россия может использовать подобные штурмы для распыления украинских сил и создания видимости активного наступления на разных направлениях. Речь идет, в частности, о попытках закрепить украинские подразделения вне ключевых районов, в частности вблизи фортификационного пояса в Донецкой области, включая Славянское направление.

В ISW подчеркивают, что для достижения оперативно значимого эффекта российской армии необходимо привлечь значительно большие силы и ресурсы в течение длительного времени. Пока же распределение ресурсов между различными направлениями только снижает эффективность основных наступательных операций и не позволяет достичь поставленных целей.

Важно! В последние дни сообщают об увеличении активности на территории Беларуси. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что Путин имеет возможности взять под контроль белорусскую армию, но Лукашенко пытается избежать прямого привлечения своих войск.

