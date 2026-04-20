Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте в Украине. Российские войска продвинулись на одном из направлений. Враг продолжает использовать тактику инфильтрации малыми пехотными группами.

Смотрите также ВСУ разнесли склад с боеприпасами, РЛС и живую силу врага на временно оккупированных территориях

Где и как изменилась линия фронта?

Российские силы недавно продвинулись в Курской области.

Геолоцированные кадры, опубликованные 18 апреля, показывают, как украинские силы наносят удары по российской механизированной технике к северу от Кучерова (к юго-востоку от Глушкова) во время механизированного штурма примерно взводного масштаба.

Оккупанты проводили инфильтрационные миссии на Купянском направлении 19 апреля, тогда как Силы обороны продолжали контратаки вблизи самого Купянска.

Геолоцированные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, как украинцы наносят удар по занятому россиянами зданию в центре Купянска.

Захватчики недавно проводили инфильтрации и на севере Сумской области.

Геолоцированные кадры, опубликованные 18 апреля, показывают, как Силы обороны наносят удар по российской позиции на юго-восток от Мирополья (северо-восток от города Сумы).

Аналитики выяснили, что защитники ранее продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Геолоцированные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, как российские силы наносят удары по украинским позициям в северо-восточной части Константиновки в районе, где оккупанты проводили инфильтрационную миссию по состоянию на 8 марта.

Геолоцированные кадры, опубликованные 16 апреля, демонстрируют обстрел российскими силами украинских позиций в восточной части Константиновки, что свидетельствует: захватчики, вероятно, не удерживают позиций в непосредственной близости к украинской позиции.

Геолоцированные кадры, опубликованные 15 апреля, указывают на то, что Силы обороны сохраняют позиции на северо-востоке Константиновки, вопреки российским заявлениям, а захватчики лишь незначительно инфильтрировались в этот район.

Инфильтрации врага и продвижение Сил обороны / Карты ISW

Российское весенне-летнее наступление 2026 года: имеет ли оно шансы на успех

За последние 48 часов оккупанты провели на фронте четыре механизированные и моторизованные штурмы взводного масштаба или меньшие по размеру:

к востоку от Часового Яра (к северо-востоку от Константиновки);

к востоку от Святопетровки (к северо-западу от Гуляйполя);

вблизи Кучерова Курской области (к юго-востоку от Глушкова).

По мнению экспертов, эти атаки не привели к тактически значимым успехам и вряд ли усилят текущее российское весенне-летнее наступление 2026 года.

Эти российские механизированные и моторизованные атаки могли быть разведкой боем, направленной на выявление, проверку или тестирование украинских позиций и обороны накануне будущих наземных штурмов.

Оккупанты также могли проводить относительно самостоятельные атаки с целью использования мнимых или реальных тактических преимуществ вблизи Часового Яра, Святопетровки и Кучерова.

Захватчики могут устраивать механизированные и моторизованные атаки на разных участках фронта, чтобы заставить Украину перебрасывать туда войска и удерживать ее силы вдали от главного российского направления – наступления на "Пояс крепостей" в Донецкой области, особенно в районе Славянска. Однако для реального эффекта такого отвлечения России нужно было бы привлечь значительно больше войск, техники и времени.

