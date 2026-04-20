Враг также пытался прорвать оборону на мотоциклах и квадроциклах. Об этом сообщили в 71 бригаде ДШВ.
Как ВСУ отбили атаку россиян?
В 71 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ рассказали детали успешного отражения вражеского штурма в Сумской области.
Оккупанты решили прорваться через газовую трубу и на легкой технике. Российские военные провалили операцию и понесли большие потери.
Потери врага во время штурма:
- 35 военных;
- 17 раненых;
- 3 мотоцикла;
- 4 квадроцикла.
Благодаря слаженной работе бойцов 71 отдельной аэромобильной бригады и смежных подразделений эти действия были вовремя обнаружены и прекращены,
– заявили в 71 бригаде ДШВ.
Когда еще россияне шли на штурмы через газовые трубы и где планируют начать снова?
Российские оккупанты планируют использовать газовые трубы для наступления на Ореховском направлении, чтобы оставаться незамеченными. Украинская армия готова противодействовать этой тактике, зная маршруты передвижения врага.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала рассказал, что россияне в Донецкой области использовали инфраструктуру в виде трубопроводов, в частности коллекторов, таким образом заходили вглубь украинских позиций.
Во время операции в Курске, около сотни российских военных прошли к украинским позициям в районе Суджи через газопровод, подготовив операцию заранее.