Враг также пытался прорвать оборону на мотоциклах и квадроциклах. Об этом сообщили в 71 бригаде ДШВ.

Как ВСУ отбили атаку россиян?

В 71 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ рассказали детали успешного отражения вражеского штурма в Сумской области.

Оккупанты решили прорваться через газовую трубу и на легкой технике. Российские военные провалили операцию и понесли большие потери.

Потери врага во время штурма:

  • 35 военных;
  • 17 раненых;
  • 3 мотоцикла;
  • 4 квадроцикла.

Благодаря слаженной работе бойцов 71 отдельной аэромобильной бригады и смежных подразделений эти действия были вовремя обнаружены и прекращены,
– заявили в 71 бригаде ДШВ.

Когда еще россияне шли на штурмы через газовые трубы и где планируют начать снова?

  • Российские оккупанты планируют использовать газовые трубы для наступления на Ореховском направлении, чтобы оставаться незамеченными. Украинская армия готова противодействовать этой тактике, зная маршруты передвижения врага.

  • Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала рассказал, что россияне в Донецкой области использовали инфраструктуру в виде трубопроводов, в частности коллекторов, таким образом заходили вглубь украинских позиций.

  • Во время операции в Курске, около сотни российских военных прошли к украинским позициям в районе Суджи через газопровод, подготовив операцию заранее.