Враг также пытался прорвать оборону на мотоциклах и квадроциклах. Об этом сообщили в 71 бригаде ДШВ.

Смотрите также ВСУ отбили мотоштурм оккупантов возле Гуляйполя

Как ВСУ отбили атаку россиян?

В 71 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ рассказали детали успешного отражения вражеского штурма в Сумской области.

Оккупанты решили прорваться через газовую трубу и на легкой технике. Российские военные провалили операцию и понесли большие потери.

Силы обороны Украины уничтожают врага на Сумщине: смотрите видео

Потери врага во время штурма:

35 военных;

17 раненых;

3 мотоцикла;

4 квадроцикла.

Благодаря слаженной работе бойцов 71 отдельной аэромобильной бригады и смежных подразделений эти действия были вовремя обнаружены и прекращены,

– заявили в 71 бригаде ДШВ.

Когда еще россияне шли на штурмы через газовые трубы и где планируют начать снова?