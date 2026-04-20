Ворог також намагався прорвати оборони на мотоциклах і а квадроциклах. Про це повідомили в 71 бригаді ДШВ.

Як ЗСУ відбили атаку росіян?

У 71 окремій аеромобільній бригаді ДШВ розповіли деталі успішного відбиття ворожого штурму у Сумській області.

Окупанти вирішили прорватися через газову трубу та на легкій техніці. Російській військові провалили операцію та зазнали великих втрат.

Втрати ворога під час штурму:

  • 35 військових;
  • 17 поранених;
  • 3 мотоцикли;
  • 4 квадроцикли.

Завдяки злагодженій роботі бійців 71 окремої аеромобільної бригади та суміжних підрозділів ці дії були вчасно виявлені та припинені,
– заявили в 71 бригаді ДШВ.

Коли ще росіяни йшли на штурми через газові труби та де планують почати знову?

  • Російські окупанти планують використовувати газові труби для наступу на Оріхівському напрямку, щоб залишатися непоміченими. Українська армія готова протидіяти цій тактиці, знаючи маршрути пересування ворога.

  • Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу розповів, що росіяни на Донеччині використовували інфраструктуру у вигляді трубопроводів, зокрема колекторів, таким чином заходили вглиб українських позицій.

  • Під час операції в Курську, близько сотні російських військових пройшли до українських позицій у районі Суджі через газопровід, підготувавши операцію заздалегідь.