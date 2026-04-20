Ворог також намагався прорвати оборони на мотоциклах і а квадроциклах. Про це повідомили в 71 бригаді ДШВ.
Як ЗСУ відбили атаку росіян?
У 71 окремій аеромобільній бригаді ДШВ розповіли деталі успішного відбиття ворожого штурму у Сумській області.
Окупанти вирішили прорватися через газову трубу та на легкій техніці. Російській військові провалили операцію та зазнали великих втрат.
Втрати ворога під час штурму:
- 35 військових;
- 17 поранених;
- 3 мотоцикли;
- 4 квадроцикли.
Завдяки злагодженій роботі бійців 71 окремої аеромобільної бригади та суміжних підрозділів ці дії були вчасно виявлені та припинені,
– заявили в 71 бригаді ДШВ.
Коли ще росіяни йшли на штурми через газові труби та де планують почати знову?
Російські окупанти планують використовувати газові труби для наступу на Оріхівському напрямку, щоб залишатися непоміченими. Українська армія готова протидіяти цій тактиці, знаючи маршрути пересування ворога.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу розповів, що росіяни на Донеччині використовували інфраструктуру у вигляді трубопроводів, зокрема колекторів, таким чином заходили вглиб українських позицій.
Під час операції в Курську, близько сотні російських військових пройшли до українських позицій у районі Суджі через газопровід, підготувавши операцію заздалегідь.