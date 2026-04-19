Кадри ліквідації окупаційної армії оприлюднили у 225-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ.

Дивіться також Наскільки реальний новий наступ з Білорусі: експерт з безпеки оцінив можливості Путіна

ЗСУ розгромили окупантів під час штурму

Бійці 225-го ОШП розповіли про успішний удар по російських військових у Запорізькій області. Ворог вкотре намагався наступати, але цього разу на мотоциклах та "Уралі".

Однак успіхів окупанти не досягли: українські військові ліквідували чотири полки та дві бригади росіян. І це результат лише на Гуляйпільському напрямку, написали в ОШП.

Невдалий для Росії мотоштурм на Запоріжжі: дивіться відео

Останні новини з фронту