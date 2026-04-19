Кадри ліквідації окупаційної армії оприлюднили у 225-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ.
ЗСУ розгромили окупантів під час штурму
Бійці 225-го ОШП розповіли про успішний удар по російських військових у Запорізькій області. Ворог вкотре намагався наступати, але цього разу на мотоциклах та "Уралі".
Однак успіхів окупанти не досягли: українські військові ліквідували чотири полки та дві бригади росіян. І це результат лише на Гуляйпільському напрямку, написали в ОШП.
Невдалий для Росії мотоштурм на Запоріжжі: дивіться відео
Нещодавно було зафіксовано підготовку військової інфраструктури вздовж білоруського кордону. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що Володимир Путін потрапив у "мобілізаційну яму" через втрати на війні.
За словами Лакійчука, російський диктатор або може купити військових, як от північнокорейських, або забрати в Олександра Лукашенка. Але останній "добровільно армію не віддасть".
Попри посилення тиску на Куп'янському напрямку російська армія не досягає успіхів. Зокрема, спроби дійти до міста – провальні для ворога.