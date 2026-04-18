Институт изучения войны выяснил ход боевых действий на фронте в Украине. Силам обороны удалось достичь продвижений на двух направлениях.

Смотрите также Дроны кружат даже над "Донбасс Ареной": "Азов" показал, как контролирует логистику Донецка

Где изменилась линия фронта?

Украинские военные недавно имели успех на Славянском направлении, где продолжают ограниченные контратаки.

Геолоцированные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, как российские силы наносят удар по занятой защитниками траншеи на северо-запад от Заречного (северо-восточнее Лимана), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских сил в этом районе.

Также Силы обороны прошли вперед на Добропольском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованы 15 апреля, показывают, как российские силы обстреливают украинские позиции в северном Торецком (на восток от Доброполья), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских сил в этом районе.

Между тем подтвержденного продвижения оккупантов нет. Враг и в дальнейшем продолжает использовать тактику инфильтрации малыми пехотными группами.

Так, россияне недавно проводили миссии проникновения в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолоцированные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, как украинские силы наносят удары по вражеским позициям в восточной Константиновке и на северо-восток от Берестка (на юго-запад от Константиновки) после того, как оккупанты осуществили инфильтрацию.

Россияне также пытаются проникнуть в Майское (на северо-восток от Константиновки) и используют много мотоциклов для проведения инфильтраций.

Противник осуществлял так называемые миссии проникновения и на Александровском направлении, тогда как украинские силы продолжали ограниченные контратаки.

Геолоцированные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, как украинские силы наносят удары по российским позициям к западу от Степного (на юго-восток от Александровки).

Продвижение ВСУ, инфильтрации россиян / Карты ISW

Какова ситуация на севере Харьковщины?