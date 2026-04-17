Соответствующее видео показали в 1-м корпусе НГУ "Азов".
Как "Азов" уничтожает логистику в Донецке?
На кадрах видно, как пилоты ударных БпЛА охотятся на логистику россиян в дальней операционной зоне.
Военные говорят, что украинские дроны держат под контролем все логистические пути вокруг Донецка.
Зугрэс, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, Донецкая кольцевая – активная работа БПЛА на этих путях свидетельствует о неэффективности российской системы контроля воздушного пространства,
– отметили в "Азове".
Бойцы добавили, что еще недавно россияне чувствовали там себя в полной безопасности. Но теперь все военные цели будут уничтожаться.
"Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься – невозможно", – отметили военные.
Украинские дроны над "Донбасс-Ареной": смотрите видео
Напомним, что "Донбасс Арена" построили в рекордные сроки – с 2006 по 2009. Она могла разместить в себе 52 тысячи зрителей. Там проходили матчи самого высокого уровня, в том числе Евро-2012, а также концерты мировых звезд. Но после прихода "русского мира" стадион пришел в упадок.
Атаки на оккупантов в Донецкой области
ССО атаковали логистическую базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в Мангуше, что в оккупированной части Донецкой области. Там раздавались взрывы и были большие пожары.
Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала рассказал, как FPV-дроны залетают в Донецк. Главное изменение связано не с появлением новых БпЛА, а с появлением новых возможностей связи.