Соответствующее видео показали в 1-м корпусе НГУ "Азов".

Как "Азов" уничтожает логистику в Донецке?

На кадрах видно, как пилоты ударных БпЛА охотятся на логистику россиян в дальней операционной зоне.

Военные говорят, что украинские дроны держат под контролем все логистические пути вокруг Донецка.

Зугрэс, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, Донецкая кольцевая – активная работа БПЛА на этих путях свидетельствует о неэффективности российской системы контроля воздушного пространства,

– отметили в "Азове".

Бойцы добавили, что еще недавно россияне чувствовали там себя в полной безопасности. Но теперь все военные цели будут уничтожаться.

"Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься – невозможно", – отметили военные.

Украинские дроны над "Донбасс-Ареной": смотрите видео

Напомним, что "Донбасс Арена" построили в рекордные сроки – с 2006 по 2009. Она могла разместить в себе 52 тысячи зрителей. Там проходили матчи самого высокого уровня, в том числе Евро-2012, а также концерты мировых звезд. Но после прихода "русского мира" стадион пришел в упадок.

