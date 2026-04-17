Атаки нанесли в ночь на пятницу, 17 апреля. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Какие потери нанесли врагу?

Российские объекты на оккупированных территориях с помощью дронов атаковали подразделения ССО, которые специализируются на ударах беспилотников в тылу противника на среднем расстоянии. На месте произошли взрывы и крупные пожары.

Центр "Рубикон" использует против украинских военных почти все ударные и разведывательные дроны, имеющиеся в России, за исключением "Шахедов" и "Гераней". Применяют и FPV-дроны, в том числе и те, что на оптоволокне.

Кроме вышеупомянутого, они применяют ударные "Молнии" и "Ланцеты", и даже разведывательные аппараты ZALA, "Орланы", SuperCam, а также морские дроны, что свидетельствует о крайне высокой важности этой базы для врага.

Поражение и уничтожение логистических центров противника существенно снижают его боеспособность. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обессиливания врага вести войну против Украины,

– говорится в сообщении.

