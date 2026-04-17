Відповідне відео показали у 1-му корпусі НГУ "Азов".

Дивіться також Ще мінус 1000 окупантів і тисячі одиниць озброєння: втрати Росії на 17 квітня

Як "Азов" нищить логістику у Донецьку?

На кадрах видно, як пілоти ударних БпЛА полюють на логістику росіян у дальній операційній зоні.

Військові кажуть, що українські дрони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька.

Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева – активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору,

– зазначили в "Азові".

Бійці додали, що ще нещодавно росіяни відчували там себе у повній безпеці. Але тепер всі військові цілі будуть знищуватися.

"Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись – неможливо", – наголосили військові.

Українські дрони над "Донбас Ареною": дивіться відео

Нагадаємо, що "Донбас Арена" збудували у рекордні терміни – з 2006 по 2009. Вона могла розмістити у собі 52 тисячі глядачів. Там проходили матчі найвищого рівня, в тому числі Євро-2012, а також концерти світових зірок. Але після приходу "русского міра" стадіон занепав.

