Відповідне відео показали у 1-му корпусі НГУ "Азов".
Як "Азов" нищить логістику у Донецьку?
На кадрах видно, як пілоти ударних БпЛА полюють на логістику росіян у дальній операційній зоні.
Військові кажуть, що українські дрони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька.
Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева – активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору,
– зазначили в "Азові".
Бійці додали, що ще нещодавно росіяни відчували там себе у повній безпеці. Але тепер всі військові цілі будуть знищуватися.
"Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись – неможливо", – наголосили військові.
Українські дрони над "Донбас Ареною": дивіться відео
Нагадаємо, що "Донбас Арена" збудували у рекордні терміни – з 2006 по 2009. Вона могла розмістити у собі 52 тисячі глядачів. Там проходили матчі найвищого рівня, в тому числі Євро-2012, а також концерти світових зірок. Але після приходу "русского міра" стадіон занепав.
Атаки на окупантів на Донеччині
ССО атакували логістичну базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" у Мангуші, що в окупованій частині Донецької області. Там лунали вибухи та були великі пожежі.
Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу розповів, як FPV-дрони залітають у Донецьк. Головна зміна пов'язана не з появою нових БпЛА, а з появою нових можливостей зв'язку.