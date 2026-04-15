Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что Печенежская дамба, по которой ударили россияне, используется для перемещения большого количества гражданского населения между Большим Бурлуком и Чугуевом.

Смотрите также Приоритет – жизни детей: Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации

Россия хочет сорвать эвакуацию в Харьковской области

Сейчас на Харьковщине продолжается эвакуация со стороны Великого Бурлука Купянского района. Поэтому, по словам военного эксперта, российская армия пытается таким шагом еще и препятствовать логистике. Он пояснил, что враг пробует наступать на указанный населенный пункт со стороны Волчанска (запада) и с российской территории (севера).

То есть Великий Бурлук в ближайшее время может стать серьезной площадкой боевых действий. Эвакуацию гражданского населения, которую осуществляют определенные подразделения, россияне пытались перебить,

– объяснил Свитан.

Заметьте! Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 10 апреля сообщил, что СОУ имели успех вблизи Великого Бурлука, вернув под свой контроль участок между населенными пунктами Амбарное и Меловое.

Военный эксперт напомнил, что 14 апреля Россия ударила и по Днепру, от российской баллистики погибли люди. Российская армия продолжает наносить террористические удары по украинским инфраструктурным объектам, а также непосредственно по гражданскому населению. Он убежден, что противник будет продолжать террор, пока Украина не найдет силы и средства, чтобы зеркально отвечать на такие атаки и бить по Москве.

"Нам нужна баллистика, где она? Важно бить по Москве, основному скоплению центров принятия решений. Надо показать, что король голый. Как только москвичи начнут пропускать удары нашей баллистики, в России начнется движение. Оно приведет, как в свое время в случае с СССР – к самороспуску. Это будет ждать и Россию", – озвучил Свитан.

Россия атаковала Печенежскую дамбу: детали атаки 14 апреля