Что предусматривает закон №4779-IX?

Эвакуация населения, в частности детей с территорий активных военных действий и мест возможных боев становится обязательной. Соответствующий закон 2 марта подписал президент Владимир Зеленский, передает Верховная Рада Украины.

Смотрите также Это очень задело, – итальянский репортер поделился щемящими моментами с линии фронта

Так отныне законодательно разрешено вывозить детей из мест активных боевых действий, даже если родители в этом отказывают.

Приоритетом государство считает право ребенка на жизнь. Разрешение на эвакуацию детей и взрослых получили военные администрации. Именно они имеют полномочия принимать решение об обязательном выезде несовершеннолетних в безопасные регионы для защиты от обстрелов.

Закон №4779-IX совершенствует законодательство в сфере гражданской защиты, правового режима военного положения и семейного права. Учитывается мировой опыт в соответствующих вопросах.

В пояснительной записке к Закону говорится о том, что сейчас уточнены задачи и полномочия органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации детей принудительным способом детей в условиях правового режима военного положения. Этот процесс осложнялся негативным отношением родителей или опекунов детей.

Принятый парламентом документ передали на подпись президенту 13 февраля. Сейчас, после окончательного утверждения, он вступил в законность.

Что известно об эвакуации из опасных районов?