Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что информация о подготовке эвакуационных автобусов была искажена. Об этом действительно была речь, однако в другом контексте.

Что известно о подготовке эвакуационных автобусов?

Андрей Коваленко объяснил, что в эфире одного из украинских телеканалов прозвучало, что Киев ищет эвакуационные автобусы, чтобы вывозить людей.

Это не обязательно касается столицы. Киев может помогать проводить эвакуацию, например, на Черниговщине, на Сумщине или в других областях. Это будет происходить, если будет принято соответствующее решение из-за обстрелов приграничных территорий,

– сказал он.

Местные власти готовятся к этому заранее, чтобы иметь возможность помочь другим областям.

Коваленко подчеркнул, что заявления об "эвакуационных автобусах из Киева" только нагнетают ситуацию, но не являются официально подтвержденными. Кроме того, слова Владимира Зеленского об угрозе со стороны Беларуси также некоторые трактуют неправильно.

Говорится не об опасности для Украины, а для европейских партнеров нашего государства. Все потому, что Россия проводит гибридную войну против членов НАТО с территории Беларуси.

Поэтому руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО подытожил, если будут реальные угрозы для Киевщины, то власть, обязательно, предупредит всех о необходимости эвакуации или других действий.

Готовятся ли Украина к эвакуации населения?