Система повысит эффективность эвакуационных процессов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Как правительство реорганизует процессы эвакуации в Украине?
Новая система, по словам Свириденко, позволит четко распределить обязанности между ведомствами, ответственными за эвакуацию, а также оценивать потребности тех, кто выезжает.
Это поможет максимально улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания,
– отметила Свириденко.
Она объяснила, что координация эвакуации теперь происходит по четкой схеме:
- Министерство развития через Координационный штаб осуществляет общее руководство;
- Минсоцполитики отвечает за социальное сопровождение и интеграцию людей в общинах;
- ГСЧС – за безопасность, оповещения и техническое сопровождение;
- Местные администрации организуют сборные пункты, регистрацию, транспортировку и бытовую поддержку;
- Национальная социальная сервисная служба координирует мультидисциплинарные команды, в которые входят социальные работники, психологи, юристы и медики.
Свириденко подчеркнула, что люди, вынуждены покидать дома из-за боевых действий, должны получать надлежащее сопровождение и достойные условия пребывания.
Как украинцы вспоминают эвакуацию?
Эвакуации на Востоке Украины происходили под постоянными обстрелами, заставляя медиков рисковать жизнью, чтобы добраться раненых. Ветеран Екатерина Галушка рассказала о психологическом бремени, когда не успевала спасать раненых, и как сложность эвакуации возрастает из-за действий российской авиации и дронов.
Украинские военные спасли беременную женщину, что пыталась выехать из Покровска на велосипеде под угрозой FPV-дронов. Воины из 25 Сичеславской бригады ДШВ встретили Анну и эвакуировали женщину в безопасное место, сейчас она ждет рождения дочери.