Система повысит эффективность эвакуационных процессов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Как правительство реорганизует процессы эвакуации в Украине?

Новая система, по словам Свириденко, позволит четко распределить обязанности между ведомствами, ответственными за эвакуацию, а также оценивать потребности тех, кто выезжает.

Это поможет максимально улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания,

– отметила Свириденко.

Она объяснила, что координация эвакуации теперь происходит по четкой схеме:

Министерство развития через Координационный штаб осуществляет общее руководство;

Минсоцполитики отвечает за социальное сопровождение и интеграцию людей в общинах;

ГСЧС – за безопасность, оповещения и техническое сопровождение;

Местные администрации организуют сборные пункты, регистрацию, транспортировку и бытовую поддержку;

Национальная социальная сервисная служба координирует мультидисциплинарные команды, в которые входят социальные работники, психологи, юристы и медики.

Свириденко подчеркнула, что люди, вынуждены покидать дома из-за боевых действий, должны получать надлежащее сопровождение и достойные условия пребывания.

Как украинцы вспоминают эвакуацию?