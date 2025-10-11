Система підвищить ефективність евакуаційних процесів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
Як уряд реорганізовує процеси евакуації в Україні?
Нова система, за словами Свириденко, дозволить чітко розподілити обов’язки між відомствами, відповідальними за евакуацію, а також оцінювати потреби тих, хто виїжджає.
Це допоможе максимально покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання,
– зазначила Свириденко.
Вона пояснила, що координація евакуації тепер відбувається за чіткою схемою:
- Міністерство розвитку через Координаційний штаб здійснює загальне керівництво;
- Мінсоцполітики відповідає за соціальний супровід та інтеграцію людей у громадах;
- ДСНС – за безпеку, оповіщення та технічний супровід;
- Місцеві адміністрації організовують збірні пункти, реєстрацію, транспортування та побутову підтримку;
- Національна соціальна сервісна служба координує мультидисциплінарні команди, до яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики.
Свириденко підкреслила, що люди, змушені залишати домівки через бойові дії, повинні отримувати належний супровід і гідні умови перебування.
Як українці згадують евакуацію?
Евакуації на Сході України відбувалися під постійними обстрілами, змушуючи медиків ризикувати життям, щоб дістатися поранених. Ветеранка Катерина Галушка розповіла про психологічний тягар, коли не встигала рятувати поранених, і як складність евакуації зростає через дії російської авіації та дронів.
Українські військові врятували вагітну жінку, що намагалася виїхати з Покровська на велосипеді під загрозою FPV-дронів. Воїни з 25 Січеславської бригади ДШВ зустріли Анну та евакуювали жінку в безпечне місце, зараз вона чекає на народження доньки.