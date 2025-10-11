Система підвищить ефективність евакуаційних процесів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Як уряд реорганізовує процеси евакуації в Україні?

Нова система, за словами Свириденко, дозволить чітко розподілити обов’язки між відомствами, відповідальними за евакуацію, а також оцінювати потреби тих, хто виїжджає.

Це допоможе максимально покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання,
– зазначила Свириденко.

Вона пояснила, що координація евакуації тепер відбувається за чіткою схемою:

  • Міністерство розвитку через Координаційний штаб здійснює загальне керівництво;
  • Мінсоцполітики відповідає за соціальний супровід та інтеграцію людей у громадах;
  • ДСНС – за безпеку, оповіщення та технічний супровід;
  • Місцеві адміністрації організовують збірні пункти, реєстрацію, транспортування та побутову підтримку;
  • Національна соціальна сервісна служба координує мультидисциплінарні команди, до яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики.

Свириденко підкреслила, що люди, змушені залишати домівки через бойові дії, повинні отримувати належний супровід і гідні умови перебування.

Як українці згадують евакуацію?

  • Евакуації на Сході України відбувалися під постійними обстрілами, змушуючи медиків ризикувати життям, щоб дістатися поранених. Ветеранка Катерина Галушка розповіла про психологічний тягар, коли не встигала рятувати поранених, і як складність евакуації зростає через дії російської авіації та дронів.

  • Українські військові врятували вагітну жінку, що намагалася виїхати з Покровська на велосипеді під загрозою FPV-дронів. Воїни з 25 Січеславської бригади ДШВ зустріли Анну та евакуювали жінку в безпечне місце, зараз вона чекає на народження доньки.