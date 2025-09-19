Історію жінки розповіли у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, повідомляє 24 Канал.

Як Анна виїхала з Покровська на велосипеді?

10 вересня пані Анна вирушила з рідного Покровська з однією сумкою та на велосипеді. Її метою було врятувати життя своєї майбутньої доньки.

Двічі дрон націлювався на неї. Двічі оминав дивом,

– розповіли військові.

На щастя, українські воїни з 25 Січеславської бригади ДШВ зустріли Анну та евакуювали жінку в безпечне місце.

Зараз вона чекає на народження донечки та мріє повернутися до мирного життя в Покровську.

Військовий з позивним "Бак" розповів, що під час евакуації Анна поїхала максимально ризикованим шляхом. За словами бійців, вони також хвилювалися, що в дорозі доведеться приймати пологи.

Це просто голе поле. Раптом ми почули FPV-дрон, а ще один завис над нами. Ми розуміємо, що тікати й ховатися нам нема куди. Але нам пощастило, дрон пішов вбік. Найбільш небезпечні ділянки маршруту Анна проходила з більшим ентузіазмом, ніж я. Її розповіді, як вона розміновувала "ФПВшки" біля свого підвалу, підіймала нам настрій всю дорогу,

– поділився військовий.

Що зараз відбувається в Покровську?