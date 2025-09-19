Історію жінки розповіли у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, повідомляє 24 Канал.
Як Анна виїхала з Покровська на велосипеді?
10 вересня пані Анна вирушила з рідного Покровська з однією сумкою та на велосипеді. Її метою було врятувати життя своєї майбутньої доньки.
Двічі дрон націлювався на неї. Двічі оминав дивом,
– розповіли військові.
На щастя, українські воїни з 25 Січеславської бригади ДШВ зустріли Анну та евакуювали жінку в безпечне місце.
Зараз вона чекає на народження донечки та мріє повернутися до мирного життя в Покровську.
Військовий з позивним "Бак" розповів, що під час евакуації Анна поїхала максимально ризикованим шляхом. За словами бійців, вони також хвилювалися, що в дорозі доведеться приймати пологи.
Це просто голе поле. Раптом ми почули FPV-дрон, а ще один завис над нами. Ми розуміємо, що тікати й ховатися нам нема куди. Але нам пощастило, дрон пішов вбік. Найбільш небезпечні ділянки маршруту Анна проходила з більшим ентузіазмом, ніж я. Її розповіді, як вона розміновувала "ФПВшки" біля свого підвалу, підіймала нам настрій всю дорогу,
– поділився військовий.
Що зараз відбувається в Покровську?
Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко в етері 24 Каналу розповів, що на Покровському напрямку противник використовує всі можливі засоби та сили, щоб продовжувати наступ. Навіть численні втрати не зупиняють рух окупантів уперед.
18 вересня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Донецькому напрямку. За словами президента, ідеться про район Покровська та Добропілля.
Загалом протягом доби 18 вересня на фронті відбулося понад 200 боєзіткнень, майже 90 з яких – під Покровськом