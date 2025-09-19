Історію жінки розповіли у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, повідомляє 24 Канал.

Як Анна виїхала з Покровська на велосипеді?

10 вересня пані Анна вирушила з рідного Покровська з однією сумкою та на велосипеді. Її метою було врятувати життя своєї майбутньої доньки.

Двічі дрон націлювався на неї. Двічі оминав дивом,
– розповіли військові.

На щастя, українські воїни з 25 Січеславської бригади ДШВ зустріли Анну та евакуювали жінку в безпечне місце.

Зараз вона чекає на народження донечки та мріє повернутися до мирного життя в Покровську.

Військовий з позивним "Бак" розповів, що під час евакуації Анна поїхала максимально ризикованим шляхом. За словами бійців, вони також хвилювалися, що в дорозі доведеться приймати пологи.

Це просто голе поле. Раптом ми почули FPV-дрон, а ще один завис над нами. Ми розуміємо, що тікати й ховатися нам нема куди. Але нам пощастило, дрон пішов вбік. Найбільш небезпечні ділянки маршруту Анна проходила з більшим ентузіазмом, ніж я. Її розповіді, як вона розміновувала "ФПВшки" біля свого підвалу, підіймала нам настрій всю дорогу,
– поділився військовий.

Що зараз відбувається в Покровську?

  • Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко в етері 24 Каналу розповів, що на Покровському напрямку противник використовує всі можливі засоби та сили, щоб продовжувати наступ. Навіть численні втрати не зупиняють рух окупантів уперед.

  • 18 вересня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Донецькому напрямку. За словами президента, ідеться про район Покровська та Добропілля.

  • Загалом протягом доби 18 вересня на фронті відбулося понад 200 боєзіткнень, майже 90 з яких – під Покровськом