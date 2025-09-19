Про це в етері 24 Каналу розповів начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зазначивши, що на Покровському напрямку противник використовує всі можливі засоби та сили, щоб продовжувати наступ. Навіть чисельні втрати не зупиняють рух окупантів уперед.

Чому росіяни невпинно штурмують українські позиції?

Данило Борисенко зазначив, що, попри постійні втрати, інтенсивність наступу на Покровському напрямку жодним чином не зменшується.

Це говорить про те, що постійно прибувають нові резерви для того, щоб не зменшувати темп. Залишається загадкою, як їм (росіянам – 24 Каналу) вдається у такій великій кількості кожного дня направляти свої сили у штурми, адже втрати у них величезні,

– сказав він.

Ворог має одну мету – оточити Покровськ, проте успіх у цьому задумі відсутній. Невідомо, як довго військове командування Росії й далі продовжуватиме нищити своїх людей у цих спробах.

Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" підкреслив, що росіяни, зовсім не жаліють і не бережуть свій особовий склад. Вони вже кілька місяців поспіль тільки кидають солдатів у штурми.

Росіяни ставляться до своїх людей, як до худоби,

– зауважив він.

Крім того, окупанти використовують всі можливі види озброєння, щоб атакувати Покровський напрямок. Мовиться про авіацію, яка переважно скидає КАБи, артилерію, безпілотники та "випаленої землі".

Попри бойові спроможності ворога, нашим Силам оборони вдається ефективно протидіяти. Це дуже виснажлива робота, яка триває 24 години на добу. Борисенко підкреслив, що наші захисники працюють без упину, адже докладають максимум зусиль, щоб протистояти окупантам.

Яка ситуація зараз на Донеччині?