Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что на Покровском направлении противник использует все возможные средства и силы, чтобы продолжать наступление. Даже многочисленные потери не останавливают движение оккупантов вперед.

Смотрите также ВСУ отбрасывают врага, а россияне – продолжают штурмы: обновление DeepState

Почему россияне неустанно штурмуют украинские позиции?

Даниил Борисенко отметил, что, несмотря на постоянные потери, интенсивность наступления на Покровском направлении никоим образом не уменьшается.

Это говорит о том, что постоянно прибывают новые резервы для того, чтобы не сбавлять темп. Остается загадкой, как им (россиянам – 24 Канала) удается в таком большом количестве каждый день направлять свои силы в штурмы, ведь потери у них огромные,

– сказал он.

Враг имеет одну цель – окружить Покровск, однако успех в этом замысле отсутствует. Неизвестно, как долго военное командование России и дальше будет продолжать уничтожать своих людей в этих попытках.

Обратите внимание! В бригаде "Рубеж" НГУ продолжается важный сбор на наземные дроны. Приобщиться к поддержке наших защитников можно по ссылке.

Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" подчеркнул, что россияне, совсем не жалеют и не берегут свой личный состав. Они уже несколько месяцев подряд только бросают солдат в штурмы.

Россияне относятся к своим людям, как к скоту,

– заметил он.

Кроме того, оккупанты используют все возможные виды вооружения, чтобы атаковать Покровское направление. Говорится об авиации, которая преимущественно сбрасывает КАБы, артиллерию, беспилотники и "выжженной земли".

Что происходит на Покровском направлении: карта

Несмотря на боевые возможности врага, нашим Силам обороны удается эффективно противодействовать. Это очень изнурительная работа, которая продолжается 24 часа в сутки. Борисенко подчеркнул, что наши защитники работают без остановки, ведь прилагают максимум усилий, чтобы противостоять оккупантам.

Какая ситуация сейчас в Донецкой области?