Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.

Хто може стати міністром культури України?

За пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України девʼятого скликання, Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко внесено подання про призначення Тетяни Бережної віцепремʼєр-міністром з гуманітарної політики України – Міністром культури України,

– поінформував Стефанчук.

Він додав, що парламент розгляне це подання у встановленому порядку.

Як обирали міністра культури України?