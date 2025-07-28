Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко у телеграм-каналі.

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Що відомо про призначення Бережної у Мінкульт?

Юлія Свириденко зазначила, що уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов'язків міністерки культури та стратегічних комунікацій 28 липня.

У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов'язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами,

– написала прем'єрка.

За словами очільниці уряду, наразі головне завдання міністерства – забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни, а також провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси.

"Це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки. Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії", – зауважила Свириденко.

Прем'єрка наголосила, що розраховує на згуртовану роботу команди міністерства. Особливо важливо, що поруч залишається команда – Галина Григоренко, Анастасія Бондар та інші профільні заступники.

Уряд також планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами. Це дозволить фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни. Культурній політиці потрібен новий імпульс,

– резюмувала очільниця українського уряду.

Хто така Тетяна Бережна?

Тетяна Бережна від 17 червня 2022 року була призначена на посаду заступниці Міністра економіки України. Посадовиця відповідала за політику у сфері зайнятості населення, співробітництво України з ЄС у сфері торгівлі, подолання гендерного розриву в оплаті праці.

Відомо, що Бережна має юридичну освіту, яку здобула у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Має понад 10 років стажу в адвокатській діяльності.