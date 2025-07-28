Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Премьер-министра Украины Юлии Свириденко в телеграмм-канале.

Смотрите также Кандидатов много: Свириденко рассказала, почему до сих пор не выбрали нового министра культуры

Что известно о назначении Бережной в Минкульт?

Юлия Свириденко отметила, что правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций 28 июля.

Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую способность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временной руководительницы поручено опытному управленцу с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами,

– написала премьер-министр.

По словам главы правительства, сейчас главная задача министерства – обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны, а также провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы.

"Это те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Минэкономики. Бережная имеет большой опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии", – отметила Свириденко.

Премьер подчеркнула, что рассчитывает на сплоченную работу команды министерства. Особенно важно, что рядом остается команда – Галина Григоренко, Анастасия Бондарь и другие профильные заместители.

Правительство также планирует со временем выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление с четким мандатом и ресурсами. Это позволит фокусировано работать над информационной устойчивостью страны. Культурной политике нужен новый импульс,

– резюмировала глава украинского правительства.

Кто такая Татьяна Бережная?

Татьяна Бережная от 17 июня 2022 года была назначена на должность заместителя Министра экономики Украины. Чиновница отвечала за политику в сфере занятости населения, сотрудничество Украины с ЕС в сфере торговли, преодоление гендерного разрыва в оплате труда.

Известно, что Бережная имеет юридическое образование, которое получила в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности.