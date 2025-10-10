Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.
Кто может стать министром культуры Украины?
По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", которая имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва, Премьер-министром Украины Юлией Свириденко внесено представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – Министром культуры Украины,
– проинформировал Стефанчук.
Он добавил, что парламент рассмотрит это представление в установленном порядке.
Как выбирали министра культуры Украины?
Новый премьер Украины Юлия Свириденко долго выбирала главу культурного ведомства. По ее словам, это трудно, ведь кандидатов много, а перед министерством есть серьезные вызовы.
Глава правительства также отметила, что культура в Украине должна быть отдельным направлением, а вот вопрос стратегических коммуникаций и информационной политики надо отделить.
Позже правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры. Бережная имеет значительный опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, а также работала заместителем Министра экономики Украины с 2022 года.
Она обладает юридическим образованием и имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности.