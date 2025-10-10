Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

Кто может стать министром культуры Украины?

По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", которая имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва, Премьер-министром Украины Юлией Свириденко внесено представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – Министром культуры Украины,

– проинформировал Стефанчук.

Он добавил, что парламент рассмотрит это представление в установленном порядке.

Как выбирали министра культуры Украины?