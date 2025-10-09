Какой план правительства на зиму?

Правительство утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, план предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. Поэтому в областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов.

Это поможет слаженно действовать для предупреждения и быстрой ликвидации последствий обстрелов россиян.

Каким областям больше всего угрожает блэкаут?

Под наибольшей угрозой находится примерно 100 – 120 километров вокруг линии соприкосновения и границы с Россией, сообщает 24 Канал.

Враг сейчас ежедневно наносит удары в этой зоне. Во многих регионах ситуация крайне сложная. В частности, оккупанты постоянно бьют по Сумской и Черниговской областях. Там достаточно сложно восстанавливать электроснабжение.

Россияне часто наносят удары по аварийным бригадам, осуществляющих восстановление. Высокие риски работы энергетиков на объектах. К сожалению, не может ничего помочь, кроме наращивания мощности ПВО. С другой стороны, в этих регионах недостаточно отработаны фортификации, подстанции. Видно, что защита практически отсутствует,

– подчеркнул эксперт.

В целом состояние энергетики в Украине сейчас значительно лучше, чем год – два года назад. Было восстановлено достаточно существенные мощности генерации, построено достаточно много фортификаций.

Что известно о защите энергосистемы в Украине?