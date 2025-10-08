Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что атаки на железную дорогу стали частью российской стратегии уничтожения критических объектов. Он подчеркнул, что Украине нужен единый контур противовоздушной обороны, способный защитить всю территорию страны.

Россияне прицельно бьют по локомотивам

Оккупанты отслеживают движение поездов с помощью дронов и наносят удары по локомотивам во время стоянки. Такие атаки происходят не только у фронта, но и в центральных регионах, где ранее подобных случаев не фиксировали. Это делает железную дорогу одной из главных мишеней для врага.

Вся система защиты должна охватывать не только военные, но и гражданские объекты, включая центральные районы Украины,

– объяснил Кузан.

Локомотивы сложно защитить физическими средствами, поэтому нужен комплексный подход к безопасности. Без таких решений россияне будут продолжать уничтожать транспортную инфраструктуру.

Как Украине укрепить защиту железной дороги?

Для безопасности транспортной инфраструктуры нужен полноценный комплекс обороны. Речь идет не только о системах ПВО, но и об использовании мобильных огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы. Они должны действовать совместно, чтобы останавливать дроны еще до подлета к цели.

Полноценная система должна включать оповещение, противодействие и мобильные огневые группы,

– подчеркнул Сергей Кузан.

Он отметил, что железнодорожные объекты стоят не менее, чем военная техника, поэтому их защита должна быть таким же приоритетным. Создание единого контура обороны позволит быстрее реагировать на угрозы и уменьшить последствия атак.

Единый контур ПВО для Украины и партнеров

Украина первой в Европе начала создавать общий контур противовоздушной обороны для защиты как военных, так и гражданских объектов. Его формирование должно включать этапы оповещения, противодействия и координации между всеми структурами обороны. Такой подход позволит быстрее реагировать на воздушные угрозы и предотвращать удары по инфраструктуре.

Создание такого контура – это невероятный проект,

– подытожил Кузан.

Он отметил, что длина защитной линии может достигать около 2 000 километров. Украина стремится реализовать этот план в короткие сроки, чтобы полученный опыт смогли применить и страны восточного фланга НАТО. Такая система станет общим щитом для региона, который сейчас находится под наибольшим давлением со стороны России.

Что известно о последних атаках на украинскую железную дорогу: