Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие поезда задерживаются и на сколько?

По состоянию на 10:26 известно о задержках таких поездов:

№749/750 Киев-Пас. – Вена Главный (+4:55)

№227/228 Краматорск – Ивано-Франковск (+1:56)

№111/112 Изюм – Львов (+1:45)

№63/64 Харьков-Пас. – Львов (+1:45)

№715/716 Пшемысль Главный – Киев-Пас. (+1:12)

№21/22 Львов – Харьков-Пас. (+1:05)

№1/2 Ворохта – Харьков-Пас. (+0:48)

№9/10 Будапешт – Келети – Киев-Пас. (+0:43)

№103/104 Львов – Краматорск (+0:42)

Что известно об атаках на железную дорогу и энергетику?