Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Какие поезда задерживаются и на сколько?
По состоянию на 10:26 известно о задержках таких поездов:
- №749/750 Киев-Пас. – Вена Главный (+4:55)
- №227/228 Краматорск – Ивано-Франковск (+1:56)
- №111/112 Изюм – Львов (+1:45)
- №63/64 Харьков-Пас. – Львов (+1:45)
- №715/716 Пшемысль Главный – Киев-Пас. (+1:12)
- №21/22 Львов – Харьков-Пас. (+1:05)
- №1/2 Ворохта – Харьков-Пас. (+0:48)
- №9/10 Будапешт – Келети – Киев-Пас. (+0:43)
- №103/104 Львов – Краматорск (+0:42)
Что известно об атаках на железную дорогу и энергетику?
Под удар 7 октября в Полтаве попали локомотивное депо, дистанцию энергоснабжения и тяговые подстанции. Кроме того, повреждены административные и складские помещения. Именно из-за этой атаки задерживаются поезда Харьков – Львов, Львов – Харьков, Краматорск – Львов.
В Сумах был поражен объект гражданской инфраструктуры. Городские власти сообщили о частичном обесточивании в городе. Сейчас всех заживили. Также удар повредил троллейбус в городе.
В Прилуках из-за прилета по критической инфраструктуре без света осталось более 60 тысяч абонентов.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу отметил, что ситуация в энергетической системе является тяжелой, однако не критической. Перебои со светом есть в отдельных регионах, что означает то, что в Украине есть оборудование и ресурсы для восстановления после атак.