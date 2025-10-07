Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Які поїзди затримуються і на скільки?
Станом на 10:26 відомо про затримки таких потягів:
- №749/750 Київ-Пас. – Відень Головний (+4:55)
- №227/228 Краматорськ – Івано-Франківськ (+1:56)
- №111/112 Ізюм – Львів (+1:45)
- №63/64 Харків-Пас. – Львів (+1:45)
- №715/716 Пшемисль Головний – Київ-Пас. (+1:12)
- №21/22 Львів – Харків-Пас. (+1:05)
- №1/2 Ворохта – Харків-Пас. (+0:48)
- №9/10 Будапешт – Келеті – Київ-Пас. (+0:43)
- №103/104 Львів – Краматорськ (+0:42)
Що відомо про атаки на залізницю та енергетику?
Під удар 7 жовтня у Полтаві потрапили локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції. Крім того, пошкоджено адміністративні та складські приміщення. Саме через цю атаку затримуються потяги Харків – Львів, Львів – Харків, Краматорськ – Львів.
У Сумах було уражено об'єкт цивільної інфраструктуру. Міська влада повідомила про часткове знеструмлення у місті. Зараз всіх заживили. Також удар пошкодив тролейбус у місті.
У Прилуках через приліт по критичній інфраструктурі без світла лишилося понад 60 тисяч абонентів.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що ситуація в енергетичній системі є важкою, проте не критичною. Перебої зі світлом є в окремих регіонах, що означає те, що в Україні є обладнання та ресурси для відновлення після атак.