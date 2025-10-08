Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, отметив, что россияне изменили тактику ударов. Также в ночь на 8 октября оккупанты ударили по теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к разрушениям и ранению двух энергетиков.

К теме Под ударом была энергетическая инфраструктура: ночью россияне атаковали Украину дронами

В каких регионах Украины большее количество пораженных энергообъектов?

Рябцев отметил, что раньше враг концентрировался на крупных энергетических объектах, прежде всего атаковал оборудование оператора системы передачи электрической энергии. А сейчас россияне бьют по оборудованию операторов систем распределения, то есть по облгорэнерго в прифронтовых регионах.

Это происходит путем массированных атак 20 – 30 беспилотных летательных аппаратов на отдельные объекты. Россияне стремятся перегрузить противовоздушную оборону, чтобы 5 – 10, может, больше дронов долетело до объектов,

– объяснил эксперт по вопросам энергетики.

Однако, к сожалению, далеко не все объекты в приграничных областях были оборудованы даже первым уровнем защиты. Также выяснилось, объяснил он, что Северное направление оборудовано активной защитой не так, как хотелось бы. Если сравнивать количество пораженных объектов в результате атак, то на Северном направлении их больше, чем на Южном.

Если иметь полную информацию, а не опираться на открытые источники, то оценки могут измениться. Однако по состоянию на сейчас есть опасения, что объекты региональной инфраструктуры, прежде всего городские подстанции Облэнерго, защищены значительно меньше – как активно, так и инженерно-технически, чем объекты, например, Укрэнерго,

– подчеркнул Геннадий Рябцев.

Следствием этого, по его словам, является обесточивание большого количества потребителей и введение графиков почасовых отключений, которые время от времени сменялись аварийными отключениями. Такая ситуация наблюдалась, в частности, в Чернигове. Также прерывания энергоснабжения фиксируются в Славутиче, Шостке, а сейчас еще и в Нежине.

К сожалению, ночью были нанесены удары по Кривому Рогу и, вероятно, там будут введены ограничения энергоснабжения,

– отметил эксперт по вопросам энергетики.

Это обусловливает, как заметил он, необходимость принять безотлагательные меры для того, чтобы эти проблемы не распространялись на другие станции, которые являются ключевыми в энергообеспечении восьми областей, граничащих с Россией.

Какие последствия атаки россиян 8 октября?