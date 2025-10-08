Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, зазначивши, що росіяни змінили тактику ударів. Також у ніч на 8 жовтня окупанти вдарили по теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до руйнувань та поранення двох енергетиків.

Рябцев зазначив, що раніше ворог концентрувався на великих енергетичних об'єктах, передусім атакував обладнання оператора системи передачі електричної енергії. А зараз росіяни б'ють по обладнанню операторів систем розподілу, тобто по облміськенерго у прифронтових регіонах.

Це відбувається шляхом масованих атак 20 – 30 безпілотних літальних апаратів на окремі об'єкти. Росіяни прагнуть перевантажити протиповітряну оборону, щоб 5 – 10, може, більше дронів долетіло до об'єктів,

– пояснив експерт з питань енергетики.

Проте, на жаль, далеко не всі об'єкти у прикордонних областях були обладнані навіть першим рівнем захисту. Також з'ясувалося, пояснив він, що Північний напрямок обладнаний активним захистом не так, як хотілося б. Якщо порівнювати кількість уражених об'єктів внаслідок атак, то на Північному напрямку їх більше, ніж на Південному.

Якщо мати повну інформацію, а не спиратися на відкриті джерела, то оцінки можуть змінитися. Проте станом на зараз є побоювання, що об'єкти регіональної інфраструктури, насамперед міські підстанції Обленерго, захищені значно менше – як активно, так і інженерно-технічно, ніж об'єкти, наприклад, Укренерго,

– підкреслив Геннадій Рябцев.

Наслідком цього, за його словами, є знеструмлення великої кількості споживачів і запровадження графіків погодинних вимкнень, які час від часу змінювалися аварійними вимкненнями. Така ситуація спостерігалася, зокрема, в Чернігові. Також переривання енергопостачання фіксуються у Славутичі, Шостці, а зараз ще й у Ніжині.

На жаль, вночі були завдані удари по Кривому Рогу і, ймовірно, там будуть введені обмеження енергопостачання,

– відзначив експерт з питань енергетики.

Це зумовлює, як зауважив він, необхідність вжити невідкладних заходів для того, щоб ці проблеми не поширювалися на інші станції, які є ключовими в енергозабезпеченні восьми областей, що межують з Росією.

