Звечора 7 жовтня росіяни знову запустили по Україні ударні дрони. Через небезпеку у частині облайте оголосили повітряну тривогу.

Місцеві повідомили, що чули звук вибуху у Черкасах та на околицях міста близько 00:06 8 жовтня.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття.

