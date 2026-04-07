Подробнее об этом рассказали в ВМС ВСУ.

Смотрите также Ежедневно минус десятки оккупантов: как изменились весенние штурмы россиян по сравнению с зимними

Детали спасения гражданского из оккупации

Как рассказали украинские военные, многоуровневую операцию по эвакуации провело подразделение специальной разведки ВМС "Ангелы". Они спасли мужчину, который длительное время вынужденно скрывался от оккупантов.

Мужчина, защищая собственное имущество, застрелил одного из российских военных и ранил другого. Из-за этого оккупанты объявили его в розыск. Однако тогда он и сам пострадал, был задержан и доставлен в больницу, откуда впоследствии сбежал.

Тогда гражданский преодолел пешком 60 километров. После этого скрывался и оказывал сопротивление оккупационным властям. Впоследствии вышел на связь с родными, рассказали в ВМС.

После получения информации командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа поручил подразделению найти и эвакуировать мужчину.

К операции привлекли силы ответственных в той полосе подразделений морской пехоты, Госпогранслужбы и беспилотников. Они держали контакт с мужчиной и подробно инструктировали по маршруту и поведения на блокпостах.

Он преодолел 10 километров пути на велосипеде опасными участками. И все это под наблюдением разведывательных БпЛА и FPV-дронов. Тогда как украинские бойцы атаковали вражеские блокпосты для безопасности передвижения.

После встречи с группой сопровождения движение продолжалось полевыми дорогами в обход основных узлов врага. Часть пути из-за риска обнаружения пришлось преодолеть пешком,

– добавили в Военно-морских Силах.

Эвакуированный уже встретился с родными и находится на подконтрольной Украине территории, заверили в ВМС.

Бойцы эвакуировали раненого благодаря НРК