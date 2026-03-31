Например, проводить эвакуацию раненых. Об этом рассказали в 210 отдельном штурмовом полку.

Как проходит эвакуация с помощью НРК?

В бригаде заметили, что наземные роботизированные комплексы работают там, где слишком опасно для человека.

Военные показали видео, на котором можно увидеть успешную эвакуацию раненого собрата.

Боец разместил его на НРК, и робот направился в безопасное место.

Внимание, чувствительные кадры! Эвакуация раненого: смотрите видео

К слову, такие роботы могут также подвозить боеприпасы и другие ресурсы к "нулю", подойти вплотную к врагу, определить маршрут для штурмов и тому подобное.

Что еще известно о наземных роботизированных комплексах?

  • Наземный роботизированный комплекс (НРК) Droid TW 7.62 украинской компании DevDroid уничтожил двух дронов-"ждунов" и российских военных. Роботом управлял оператор подразделения Disney Squad, рассказали в компании DevDroid 24 Каналу.

  • Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу отметил, что НРК могут заменить до 30% пехоты. В то же время их использование не уменьшит темпы мобилизации.

  • Между тем украинская компания DevDroid недавно презентовала НРК Droid NW 40 с автоматическим гранатометом на выставке BEDEX в Брюсселе. Он поддерживает шесть типов связи и обеспечивает поражение целей до 2 километров с возможностью дистанционного управления через зашифрованный интернет-канал.