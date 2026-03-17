НРК Droid NW 40 презентовали на выставке-конференции BEDEX, Brussels European Defence Exhibition & Conference. Среди гостей был и Тео Франкен, министр обороны Бельгии, который лично протестировал систему дистанционно, управляя платформой в Украине из Бельгии через зашифрованный интернет-канал, сообщает 24 Канал.
Какие особенности нового НРК?
По словам команды, Droid NW 40 – это разведывательно-ударный наземный комплекс, адаптирован под автоматический гранатомет Mk-19 / AGL-53 (украинский аналог) и предназначен для выполнения опасных задач без присутствия личного состава в зоне риска.
Платформа обеспечивает поражение легкобронированных целей и живой силы на дистанции до 1,5 – 2 километра, поддерживает несколько каналов связи и имеет режим работы по координатам с закрытых позиций. Тестовые показы продемонстрировали стабильность работы и возможность интеграции с колесными платформами и современными системами связи.
Украина сегодня имеет уникальный опыт создания и боевого применения новейших военных технологий. Это опыт, который интересует наших партнеров в разных регионах мира – от Европы до Ближнего Востока. Мы видим, что на международных выставках украинские разработки вызывают значительный интерес, ведь это технологии, проверенные в реальных боевых условиях,
– отметил CEO компании DevDroid Юрий Порицкий.
Какие характеристики НРК Droid NW 40?
Droid NW 40 обеспечивает:
эффективное поражение легкобронированных целей и живой силы;
дальность поражения до 1,5 километров;
поддержку шести типов связи, в частности Starlink, LTE, LTE Mesh;
максимальную дальность поражения цели до 2 километров;
режимы ведения огня: одиночные выстрелы или очередями;
боекомплект: 48 единиц.
запас хода на одной зарядке АКБ: дороги с твердым покрытием до 50 километров, на бездорожье – до 40 километров;
продолжительность движения без перерыва – до 12 часов, без перемещения – до 120 часов.
Характеристики Droid NW 40 / Инфографика DevDroid
Разработчики рассказали, что Droid NW 40 уже поддерживает шесть типов связи, включая Starlink, LTE и Mesh, а интерфейс управления был доработан для удобства операторов. Команда отмечает возможности дистанционного управления из закрытых позиций и автоматическом наведении по координатам, что делает комплекс полезным для операций, где прямая видимость невозможна.
DevDroid также анонсировала дальнейшие доработки и планы совместных представлений новых платформ с партнерами в краткосрочной перспективе.
Где используют НРК?
- В 2026 году наземные роботизированные комплексы станут элементом системной защиты для пехоты и техники – это может изменить ход боев против России.
- Украинская армия уже использует наземные дроны в Краматорске – они обладают интеграцией турелей и пулеметов для автоматического противодействия вражеским беспилотникам.
- В общем НРК выполняют логистические, разведывательные и боевые задачи на поле боя.