НРК Droid NW 40 презентовали на выставке-конференции BEDEX, Brussels European Defence Exhibition & Conference. Среди гостей был и Тео Франкен, министр обороны Бельгии, который лично протестировал систему дистанционно, управляя платформой в Украине из Бельгии через зашифрованный интернет-канал, сообщает 24 Канал.

Какие особенности нового НРК?

По словам команды, Droid NW 40 – это разведывательно-ударный наземный комплекс, адаптирован под автоматический гранатомет Mk-19 / AGL-53 (украинский аналог) и предназначен для выполнения опасных задач без присутствия личного состава в зоне риска.

Платформа обеспечивает поражение легкобронированных целей и живой силы на дистанции до 1,5 – 2 километра, поддерживает несколько каналов связи и имеет режим работы по координатам с закрытых позиций. Тестовые показы продемонстрировали стабильность работы и возможность интеграции с колесными платформами и современными системами связи.

Украина сегодня имеет уникальный опыт создания и боевого применения новейших военных технологий. Это опыт, который интересует наших партнеров в разных регионах мира – от Европы до Ближнего Востока. Мы видим, что на международных выставках украинские разработки вызывают значительный интерес, ведь это технологии, проверенные в реальных боевых условиях,

– отметил CEO компании DevDroid Юрий Порицкий.

Какие характеристики НРК Droid NW 40?

Droid NW 40 обеспечивает:

эффективное поражение легкобронированных целей и живой силы;

дальность поражения до 1,5 километров;

поддержку шести типов связи, в частности Starlink, LTE, LTE Mesh;

максимальную дальность поражения цели до 2 километров;

режимы ведения огня: одиночные выстрелы или очередями;

боекомплект: 48 единиц.

запас хода на одной зарядке АКБ: дороги с твердым покрытием до 50 километров, на бездорожье – до 40 километров;

продолжительность движения без перерыва – до 12 часов, без перемещения – до 120 часов.

Характеристики Droid NW 40 / Инфографика DevDroid

Разработчики рассказали, что Droid NW 40 уже поддерживает шесть типов связи, включая Starlink, LTE и Mesh, а интерфейс управления был доработан для удобства операторов. Команда отмечает возможности дистанционного управления из закрытых позиций и автоматическом наведении по координатам, что делает комплекс полезным для операций, где прямая видимость невозможна.

DevDroid также анонсировала дальнейшие доработки и планы совместных представлений новых платформ с партнерами в краткосрочной перспективе.

