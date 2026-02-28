Офицер 12 бригады "Азов" Нацгвардии с позывным "Будь" рассказал 24 Каналу, что ударные НРК применяются по живой силе врага, которая движется из засад. Также по различной технике, в частности, это моторизованная, бронированная.

"На этом этапе такие случаи являются единичными. Но они приобретают более массовое явление в Силах обороны. Думаю, что до конца 2026 года это будет более массово, чем сейчас, если говорить об ударных НРК", – сказал он.

Как развивается направление НРК?

Офицер отметил, что логистика во многих подразделениях почти полностью закрыта НРК. Те подразделения, которые еще не имеют логистику НРК, пытаются это сделать. Потому что это очень облегчает логистическое обеспечение подразделений именно переднего края.

Мы говорим о так называемых "килзонах" 10 – 15 километров, которые очень сильно влияют на логистику и использование НРК именно в этих зонах. Это сильно облегчает жизнь нашим парням,

– подчеркнул он.

Наблюдательные дроны в условиях ограниченной видимости является едва ли не единственным источником, которое может давать информацию о перемещении врага. Это также очень необходимая вещь.

Потому что с ноября по март – апреля в Донецкой области период с погодных условий, которые не позволяют качественно проводить разведку с помощью БПЛА. Именно НРК, которые выполняют эту функцию, в ближайшем будущем должны полностью занять эту нишу в случае плохих погодных условий.

По моему мнению, по состоянию на сейчас НРК еще не сможет самостоятельно взять врага в плен, но стоит пытаться. При взаимодействии с пехотными группами это достаточно эффективное средство. Прежде всего сейчас это средство противодействия врага огнем и средство его обнаружения в той или иной местности,

– пояснил военный.

Направление НРК становится более массовым. Однако так же и со стороны россиян. Все чаще фиксируются их логистические НРК, которые украинские защитники уничтожают. "Килзона" также расширяется. Потому что как ВСУ, так и враг пытается совершенствовать свои средства, покрывать максимальную зону.

То есть фактически зона в 20 километров становится все более опасной и насыщенной БПЛА врага разного типа. Поэтому логистика, передвижения и выживания людей в зоне до 20 километров становится все труднее,

– добавил "Будь".

Использование НРК на фронте: что известно?