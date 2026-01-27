Об этом рассказала 24 Каналу руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова, подчеркнув, почему за наземными роботизированными комплексами (НРК) – будущее. Также она объяснила, какие возникают сложности в применении НРК в условиях боевых действий.

Какие особенности применения НРК?

"НРК сейчас единственное решение. Раньше говорилось, что все, кто занимался БПЛА, рассчитывали на БПАК, те были передовые. А сегодня те, кто надеются на НРК, – будут иметь успех. Не феерический, гарантированный, но немножко больший, – заметила Михайлова.

Однако должны быть производители, которые понимают критерии и условия работы на фронте и подстраивать под них свои НРК. Потому что найти людей, научить их, придумать логистику и т.д. – это одно, по ее словам, но должен быть аппарат, на который можно рассчитывать. Сейчас с этим сложно, в частности, из-за технических проблем, например, может "гусеница" примерзнуть.

К тому же россияне осуществляют дистанционное минирование, машинка наезжает на мину и это проблема, ведь нужно вывозить новую, а за ней охотится FPV-дрон. Поэтому это всегда поиск какого-то решения. Кроме того, нужно осознавать, что всем НРК не раздадут – это так не работает,

– объяснила руководитель медицинской службы "Ульф".

При этом вопрос даже не в стоимости (один НРК стоит в среднем 20 тысяч долларов – 24 Канал). Сколько бы он не стоил, по словам Михайловой, с помощью этого НРК можно рискнуть и эвакуировать хотя бы одного бойца, то должны рисковать этой стоимостью.

Однако с применением НРК существуют, как пояснила руководитель медицинской службы "Ульф", определенные сложности – эти комплексы должны быть в необходимом количестве, нужно финансирование, чтобы их приобрести и у производителей должны быть соответствующие способности, чтобы их производить.

Стоит знать. Очень важно, что наземные роботизированные комплексы используются на эвакуации раненых, а также погибших. Эти комплексы также способны выполнять еще много функций, в частности, доставку военным на передовую воды, еды, боекомплекта и т.д.; разведку, минирование, разминирование, огневое поражение, радиоэлектронную разведку.

"Даже если будет этот НРК, надо выискивать лазейки, отработать маршрут, отправить туда коптер, пролететь по нему перед эвакуацией. Стоит учитывать погодные условия, на время суток. Поэтому все имеет смысл", – подчеркнула она.

К тому же нельзя сразу срываться и отправлять НРК на позицию, чтобы спасти 300-тых, ведь это так не работает. Потому что, во-первых, будет обнаружена позиция тех раненых, а, во-вторых, на пути, которым туда поедет НРК, его будет выжидать враг.

Мы стараемся работать хотя бы в этом направлении и выискивать какие-то решения, которые могут быть для нас, для нашего подразделения, нашей работы оптимальными. В то же время это решение не подходит для всех, потому что определенный командир, которому выдали 10 НРК, которые стоят по 20 – 25 тысяч долларов, для спасения раненых, скажет, что не буд их тратить, чтобы потом списывать. Поэтому пусть лежит,

– отметила Алина Михайлова.

Поэтому медицинская служба "Ульф" мешает на все условия, которые есть для эвакуации, однако, по мнению руководительницы, сейчас каждое подразделение должно подумать о наличии медицинской эвакуации на НРК. Неизвестно, какой будет ситуация через полгода, ведь россияне постоянно меняют свою тактику, но уже понятно, что за НРК – наше будущее и сегодня это одно из решений, которое позволяет проводить эту эвакуацию, в условиях, когда другие способы невозможны.

Как НРК используют на фронте?