Про це розповіла 24 Каналу керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова, наголосивши, чому за наземними роботизованими комплексами (НРК) – майбутнє. Також вона пояснила, які виникають складності у застосуванні НРК в умовах бойових дій.

Які особливості застосування НРК?

"НРК зараз єдине рішення. Раніше йшлося, що всі, хто займалися БпЛА, розраховували на БпАК, ті були передові. А сьогодні ті, хто сподіваються на НРК, – матимуть успіх. Не феєричний, гарантований, але трошки більший, – зауважила Михайлова.

Проте мають бути виробники, які розуміють критерії та умови роботи на фронті та підлаштовувати під них свої НРК. Тому що знайти людей, навчити їх, придумати логістику тощо – це одне, за її словами, але має бути апарат, на який можна розраховувати. Зараз з цим складно, зокрема, через технічні проблеми, наприклад, може "гусінь" примерзнути.

До того ж росіяни здійснюють дистанційне мінування, машинка наїжджає на міну і це проблема, адже потрібно вивозити нову, а за нею полює FPV-дрон. Тому це завжди пошук якогось рішення. Крім того, потрібно усвідомлювати, що усім НРК не роздадуть – це так не працює,

– пояснила керівниця медичної служби "Ульф".

При цьому питання навіть не у вартості (один НРК коштує в середньому 20 тисяч доларів – 24 Канал). Скільки б він не коштував, за словами Михайлової, за допомогою цього НРК можна ризикнути і евакуювати хоча б одного бійця, то маємо ризикувати цією вартістю.

Проте із застосуванням НРК існують, як пояснила керівниця медичної служби "Ульф", певні складності – ці комплекси мають бути у необхідній кількості, потрібне фінансування, щоб їх придбати та у виробників мають бути відповідні спроможності, щоб їх виготовляти.

Варто знати. Дуже важливо, що наземні роботизовані комплекси використовуються на евакуації поранених, а також загиблих. Ці комплекси також здатні виконувати ще багато функцій, зокрема, доставку військовим на передову води, їжі, боєкомплекту тощо; розвідку, мінування, розмінування, вогневе ураження, радіоелектронну розвідку.

"Навіть якщо буде цей НРК, треба вишукувати лазівки, відпрацювати маршрут, відправити туди коптер, пролетіти ним перед евакуацією. Варто зважати на погодні умови, на час доби. Тому все має сенс", – наголосила вона.

До того ж не можна одразу зриватися і відправляти НРК на позицію, щоб врятувати 300-тих, адже це так не працює. Тому що, по-перше, буде виявлена позиція тих поранених, а, по-друге, на шляху, яким туди поїде НРК, його буде вичікувати ворог.

Ми намагаємося працювати хоча б в цьому напрямку і вишукувати якісь рішення, які можуть бути для нас, для нашого підрозділу, нашої роботи оптимальними. Водночас це рішення не підходить для всіх, тому що певний командир, якому видали 10 НРК, що коштують по 20 – 25 тисяч доларів, для рятування поранених, скаже, що не буд їх витрачати, щоб потім списувати. Тому нехай лежить,

– зазначила Аліна Михайлова.

Тому медична служба "Ульф" заважає на всі умови, які є для евакуації, проте, на думку керівниці, зараз кожен підрозділ має подумати про наявність медичної евакуації на НРК. Невідомо, якою буде ситуація за пів року, адже росіяни постійно змінюють свою тактику, але вже зрозуміло, що за НРК – наше майбутнє і сьогодні це одне з рішень, яке дозволяє проводити цю евакуацію, в умовах, коли інші способи неможливі.

